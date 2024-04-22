原标题：退货包运费，次数不限！88VIP会员权益再升级

4月22日起，88VIP可无限次退货包运费了！

这是今年88VIP权益的一次重大升级。据了解，升级前，88VIP会员每月可享受6张5元退货券，升级后，每单退货最高补贴25元邮费，不限次数，并且可与运费险叠加使用。

截止目前，该权益已经实现88VIP全覆盖，且自动生效无需手动领取，所有88VIP会员打开淘宝首页“88VIP”频道，点击“退货包运费”即可查看。

该功能灰测期间就颇受关注，有网友表示：这是诚意满满的一次权益升级。而据记者了解，除了此次无限次退货包运费权益外，88VIP近期还将针对积分兑换等相关权益推出一系列升级动作。

去年以来，88VIP权益不断加码。2023年新增芒果TV会员权益、上线电商“新三包”购物卡，今年3月以来又上线了原价购茅台天天开奖、88VIP专享百补价、天天5折大牌内购会等多项会员权益，以及凭积分抽取明星签名照、奢侈品牌线下活动体验券，积分兑换功夫熊猫等大型IP周边等个性化权益。覆盖了吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家、出行等用户生活娱乐场景。

而今年的TopTalk超级品牌私享会上，天猫表示将新增百亿级投入，加码88VIP会员权益，进一步丰富专属货品，加大会员补贴，此外，权益合作品牌规模也将从4000个提升至10000个，意在持续为消费者提供更好的服务和权益，也让更多品牌实现在高购买力消费者中的生意增长。

数据显示，2023年，88VIP会员人数规模大幅提升，会员人数规模已超过了3200万。

(责编：曹淼、李源)

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