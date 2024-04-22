人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

88VIP会员权益再升级 退货包运费次数不限

2024年04月22日16:00 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：退货包运费，次数不限！88VIP会员权益再升级

　　4月22日起，88VIP可无限次退货包运费了！

　　这是今年88VIP权益的一次重大升级。据了解，升级前，88VIP会员每月可享受6张5元退货券，升级后，每单退货最高补贴25元邮费，不限次数，并且可与运费险叠加使用。

　　截止目前，该权益已经实现88VIP全覆盖，且自动生效无需手动领取，所有88VIP会员打开淘宝首页“88VIP”频道，点击“退货包运费”即可查看。

　　该功能灰测期间就颇受关注，有网友表示：这是诚意满满的一次权益升级。而据记者了解，除了此次无限次退货包运费权益外，88VIP近期还将针对积分兑换等相关权益推出一系列升级动作。

　　去年以来，88VIP权益不断加码。2023年新增芒果TV会员权益、上线电商“新三包”购物卡，今年3月以来又上线了原价购茅台天天开奖、88VIP专享百补价、天天5折大牌内购会等多项会员权益，以及凭积分抽取明星签名照、奢侈品牌线下活动体验券，积分兑换功夫熊猫等大型IP周边等个性化权益。覆盖了吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家、出行等用户生活娱乐场景。

　　而今年的TopTalk超级品牌私享会上，天猫表示将新增百亿级投入，加码88VIP会员权益，进一步丰富专属货品，加大会员补贴，此外，权益合作品牌规模也将从4000个提升至10000个，意在持续为消费者提供更好的服务和权益，也让更多品牌实现在高购买力消费者中的生意增长。

　　数据显示，2023年，88VIP会员人数规模大幅提升，会员人数规模已超过了3200万。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
世界地球日 | 构建人与自然生命共同体的中国答卷
　　 人是自然的一部分，人与自然是生命共同体。近年来，我国大力践行绿水青山就是金山银山理念，高度重视生态保护、绿色发展，在环境治理、生态修复等方面采取了有力措施。2024年4月22日是第55个世界地球日，宣传主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。一组海报速览近年来我国为推动构建人与自然生命共同体作出的重要贡献。…
消费市场亮点频现 发挥中国经济持续向好重要支撑作用
　　剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成 【观点摘要】 ●分析经济形势，要“以长看短”，把短期形势放在中长期经济运行中来考量。 ●在中长期结构转换大背景下，经济向好不仅仅体现在各项数据的增速回升，更体现在结构、质量、效益等方面的改善上。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部