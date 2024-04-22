4月22日，在第55个世界地球日当天，中国石化在我国最大的液化天然气（LNG）储备基地中国石化天然气分公司天津LNG接收站举行仪式，宣布中国石化2024年公众开放日品牌活动正式启动。中国石化所属100余家企业在全国百余座城市对公众开放，近万名公众入厂参观，沉浸式体验石油化工产业链的魅力。据统计，公众开放日活动累计参观者超24万人。

截至目前，中国石化公众开放日活动已累计举办参观超过5000场次，邀请各方代表超过24万人现场参观，超过1亿人次“云游览”，成功搭建了企业与社会公众沟通的桥梁。

活动以“探秘智慧能源”为主题，线上线下同步展现绿色发展鲜明底色。中国石化所属100多家生产企业上中下游全产业链全面开放。

在天津LNG接收站主会场，公众通过听取讲解和观摩实物，详细了解LNG从接卸、储存、气化到外输的全过程，身临其境感受到天然气作为绿色洁净能源的特性。在中国石化江汉油田，公众参观了钻井“井工厂”和页岩气产出水处理站，体验“安静的井场”和“污水变清水”的科技力量。在镇海炼化，公众走进白鹭园，探秘工业企业里的观鸟胜地，一睹白鹭在石化装置的树林间自在栖息、筑巢孵蛋，身临其境感受人与生物、工业与自然共富的美好图景。在仪征化纤，公众实地了解中国石化生物可降解材料“善解”品牌，探秘化生万物神奇新材料，感受企业推进绿色低碳发展新成效。在广东石油，公众走进了综合加能站，观摩体验摩托车专用油气回收设备，感受新质生产力赋能绿色环保的新成果。同时，金陵石化、燕山石化、茂名石化、洛阳石化、江苏石油等多家单位除了组织现场参观活动，还同步通过直播方式“云开放”，让更多网友走进企业。

“世界地球日”活动于1970年发起，旨在唤起人类爱护地球、保护家园的意识，促进资源开发与环境保护的协调发展，进而改善地球的整体环境。2009年第63届联合国大会决议将每年的4月22日定为“世界地球日”，使其成为一项世界性的环境保护活动。

(责编：曹淼、李源)

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