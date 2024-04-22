人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

瓜子二手车绿色消费观察：5成用户直奔纯电 准新、长续航成购车驱动 

2024年04月22日16:38 | 来源：人民网
小字号

4月22日，以第55个世界地球日为契机，瓜子二手车发布《2024地球日新能源二手车消费趋势观察报告》。报告显示，新能源二手车普遍车龄新、里程较短、车况好，在“油”换“电”的过程中，消费者更愿跨过插混过度阶段，直接购买纯电车型，近3年销量占比约6成。数据显示，每台纯电动汽车可减排17.2吨，相当于种下960棵梭梭树。新能源二手车销量持续增长，对节能减排也“算树”，一同在助力绿色交通和低碳城市建设。瓜子二手车发挥电商平台覆盖全国的网络优势，畅通新能源车二手车置换、流转的通路，通过7天试驾、送车上门等创新性服务，加速国内汽车市场新能源汽车渗透率提升，与全社会一同探索绿色低碳可持续发展。

近年来，在产业升级、价格战、消费刺激等多重因素的共同推动下，中国汽车市场新能源渗透率快速提升，今年4月上半月，渗透率达50.39%，首次超过燃油车。渗透率的提升带动了二手车析出量的增加，丰富的车源量给了消费者更多的选择空间，带动了新能源二手车销量的快速增长。

在新车市场，考虑到里程焦虑和补能方式的灵活性，插混车型承载了由“油”转“电”的过渡期，一直是消费者考虑新能源车时的首选。报告显示，二手车市场从2022年开始，平台插混二手车销量均在30%以下，新能源二手车销量的6成以上由纯电占据。这一方面得益于近些年，快充桩、换电站、储能站等电车基础设施建设的不断优化，另一方面是瓜子二手车提供的7天试驾服务，让消费者有充足时间在日常用车场景中试乘、试驾，体验纯电车型的续航、空间、充电能否满足需求。

新能源二手车需求量不断攀升的同时，车源数量、质量也保持了良好的提升趋势。报告还显示，近3年，新能源二手车准新车（车龄1年以内及1-2年）的销量占比约5成，半数以上新能源二手车里程不超3万公里，行驶里程较短、使用强度整体不高，普遍车况较好。

报告提出，从细分市场平台销量占比来看，微型、紧凑型轿车与SUV是新能源二手车消费主力。消费者对新能源SUV需求强烈，近三年占比稳居4成，伴随着整体销量的提升，展现出强劲增长趋势。微型、紧凑型新能源轿车可选车型多、性价比高，受到不少消费者青睐，近三年占比约占2成。MPV车型未能实现份额突破，占比一直低于2%。

此外，从报告来看，考虑到冬季续航等问题，北方消费者更愿意选择混动及增程车型，因此2023年热销车系 Top10中，比亚迪和理想成为赢家，分别占据7席和2席。南方天气更适合纯电车型，比亚迪、五菱、特斯拉、哪吒等品牌瓜分了Top10。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：到2025年实现农房质量安全全过程闭环监管
　　人民网北京4月22日电 （记者王仁宏）近期，经国务院同意，住房城乡建设部等五部门联合印发《关于加强农房建设管理的指导意见》（以下简称《指导意见》）。 《指导意见》提出，到2025年，基本建立适应农村特点的农房建设管理体制机制，实现农房质量安全的全过程闭环监管，农房安全风险得到有效管控，农房质量安全水平普遍提升。…
世界地球日 | 构建人与自然生命共同体的中国答卷
　　 人是自然的一部分，人与自然是生命共同体。近年来，我国大力践行绿水青山就是金山银山理念，高度重视生态保护、绿色发展，在环境治理、生态修复等方面采取了有力措施。2024年4月22日是第55个世界地球日，宣传主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。一组海报速览近年来我国为推动构建人与自然生命共同体作出的重要贡献。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部