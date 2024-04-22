4月22日，以第55个世界地球日为契机，瓜子二手车发布《2024地球日新能源二手车消费趋势观察报告》。报告显示，新能源二手车普遍车龄新、里程较短、车况好，在“油”换“电”的过程中，消费者更愿跨过插混过度阶段，直接购买纯电车型，近3年销量占比约6成。数据显示，每台纯电动汽车可减排17.2吨，相当于种下960棵梭梭树。新能源二手车销量持续增长，对节能减排也“算树”，一同在助力绿色交通和低碳城市建设。瓜子二手车发挥电商平台覆盖全国的网络优势，畅通新能源车二手车置换、流转的通路，通过7天试驾、送车上门等创新性服务，加速国内汽车市场新能源汽车渗透率提升，与全社会一同探索绿色低碳可持续发展。

近年来，在产业升级、价格战、消费刺激等多重因素的共同推动下，中国汽车市场新能源渗透率快速提升，今年4月上半月，渗透率达50.39%，首次超过燃油车。渗透率的提升带动了二手车析出量的增加，丰富的车源量给了消费者更多的选择空间，带动了新能源二手车销量的快速增长。

在新车市场，考虑到里程焦虑和补能方式的灵活性，插混车型承载了由“油”转“电”的过渡期，一直是消费者考虑新能源车时的首选。报告显示，二手车市场从2022年开始，平台插混二手车销量均在30%以下，新能源二手车销量的6成以上由纯电占据。这一方面得益于近些年，快充桩、换电站、储能站等电车基础设施建设的不断优化，另一方面是瓜子二手车提供的7天试驾服务，让消费者有充足时间在日常用车场景中试乘、试驾，体验纯电车型的续航、空间、充电能否满足需求。

新能源二手车需求量不断攀升的同时，车源数量、质量也保持了良好的提升趋势。报告还显示，近3年，新能源二手车准新车（车龄1年以内及1-2年）的销量占比约5成，半数以上新能源二手车里程不超3万公里，行驶里程较短、使用强度整体不高，普遍车况较好。

报告提出，从细分市场平台销量占比来看，微型、紧凑型轿车与SUV是新能源二手车消费主力。消费者对新能源SUV需求强烈，近三年占比稳居4成，伴随着整体销量的提升，展现出强劲增长趋势。微型、紧凑型新能源轿车可选车型多、性价比高，受到不少消费者青睐，近三年占比约占2成。MPV车型未能实现份额突破，占比一直低于2%。

此外，从报告来看，考虑到冬季续航等问题，北方消费者更愿意选择混动及增程车型，因此2023年热销车系 Top10中，比亚迪和理想成为赢家，分别占据7席和2席。南方天气更适合纯电车型，比亚迪、五菱、特斯拉、哪吒等品牌瓜分了Top10。

(责编：董童、李源)

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