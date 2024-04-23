人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北江发生特大洪水 水利部精细调度确保流域防洪安全

2024年04月23日09:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月18日以来，珠江流域北部连续遭遇强降雨过程，北江发生2024年第2号洪水。22日9时，广东北江干流石角水文站实测洪峰流量18100立方米每秒。北江发生特大洪水。

水利部组织珠江水利委员会及广东省水利部门科学精细调度北江流域水库群拦洪、削峰、错峰，全力确保下游防洪安全。实施乐昌峡、南水、锦潭等上游水库联合调度，共拦蓄洪水2.1亿立方米，削减飞来峡水库入库流量1300立方米每秒；调度飞来峡水库拦蓄洪水2.04亿立方米，削减北江洪峰流量1800立方米每秒；及时使用西南涌、芦苞涌分洪，有效减轻了下游堤防行洪压力；及时组织转移危险区群众，确保了人员安全。

通过系统、科学、有序调度，极大缓解了北江严峻的防洪形势，避免潖江蓄滞洪区启用，减轻了北江大堤防洪压力，确保了粤港澳大湾区等重点保护对象防洪安全。目前，北江洪峰平稳通过石角江段，水利部将继续滚动分析天气形势发展，加强预测预报，适时优化调整防御措施，全面做好北江大堤、潖江蓄滞洪区围堤巡查防守等洪水防御各项工作。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
协同创新赋能京津冀高质量发展 经济韧性与活力不断增强
　　省域交界处的“断头路”上架起连接两地的新轨道，北京二环路边的批发市场变为国家级金融科技示范区，延续千年的古老运河在治理后变身生机勃发的“生态河”……京津冀协同发展十年来，京畿大地上的新变化接连涌现，不断书写着新时代高质量发展的新篇章。 “京津冀地区是我国经济最具活力、开放程度最高、科技创新能力最强、人口最为集中的区域之一。…
一季度财政收支运行平稳　财政部回应专项债等热点问题
　　【要点摘要】 一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，按可比口径计算继续保持恢复性增长态势。 一季度，全国一般公共预算支出完成预算的24.5% ，高于近3年的平均水平，重点支出得到较好保障，财政支出进度合理加快。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部