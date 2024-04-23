人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月18日以来，珠江流域北部连续遭遇强降雨过程，北江发生2024年第2号洪水。22日9时，广东北江干流石角水文站实测洪峰流量18100立方米每秒。北江发生特大洪水。

水利部组织珠江水利委员会及广东省水利部门科学精细调度北江流域水库群拦洪、削峰、错峰，全力确保下游防洪安全。实施乐昌峡、南水、锦潭等上游水库联合调度，共拦蓄洪水2.1亿立方米，削减飞来峡水库入库流量1300立方米每秒；调度飞来峡水库拦蓄洪水2.04亿立方米，削减北江洪峰流量1800立方米每秒；及时使用西南涌、芦苞涌分洪，有效减轻了下游堤防行洪压力；及时组织转移危险区群众，确保了人员安全。

通过系统、科学、有序调度，极大缓解了北江严峻的防洪形势，避免潖江蓄滞洪区启用，减轻了北江大堤防洪压力，确保了粤港澳大湾区等重点保护对象防洪安全。目前，北江洪峰平稳通过石角江段，水利部将继续滚动分析天气形势发展，加强预测预报，适时优化调整防御措施，全面做好北江大堤、潖江蓄滞洪区围堤巡查防守等洪水防御各项工作。

(责编：申佳平、高雷)

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