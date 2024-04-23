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自如海燕计划第12季上线 再次加码千元安家基金助力毕业生安家

2024年04月23日10:54 | 来源：央广网
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原标题：自如海燕计划第12季上线，再次加码千元安家基金助力毕业生大城市安家

每年夏季，随着千万大学生走出校园，租房高峰随之而来。有数据显示，超过90%的毕业生刚离开校园的时候通过租房解决居住问题，因此，毕业生们初入社会如何租房的话题，备受市场及社会各界关注。

4月22日，长租企业自如第12季海燕计划正式上线，通过为毕业生提供免押金、月付等租房专项支持，减轻毕业生租房压力。据了解，“海燕计划”是长租行业中推出最早，持续时间最长的毕业生租房专项支持，也是长租企业自如每年最重要的企业社会责任项目，12年来，已经有超过370万名毕业生参与，提供超12亿元押金减免等租房支持。自如负责人表示，新一季海燕计划将在此前的海燕计划权益基础上，新增多项权益，包括为每位认证毕业生发放千元安家基金，希望更好帮助毕业生群体在城市落脚。

毕业生倾向选择专业长租机构，多方共同探讨如何降低新市民安居成本

近年来，在一线、新一线等重点城市中，越来越多的新市民及青年人群体选择通过租房来解决居住问题。但毕业生群体往往缺乏实际租房经验，面对鱼龙混杂的租房市场，时常会遭遇乱收费的“黑中介”、不负责任的“二房东”、展示房源与实际房源不符等租房市场乱象。入住后的房屋安全、租务处理等也往往会给毕业生群体带来诸多困扰。

此外，在传统租房模式下，主流的“押一付三”加上中介费的支付方式，让毕业生首次租房的支出约等于一次性支付5个月的租金。这对于刚进入职场，尚未拥有稳定收入来源的毕业生群体而言，无疑会带来一定的经济压力。

为了规避租房及实际居住过程中可能遇到的问题，越来越多毕业生开始将目光投向专业长租机构，对于租住房源的品质需求也日益提升。《2023 中国城市长租市场发展蓝皮书》数据显示，2020年以来，城市租房人群对“房屋品质、居住体验、租期服务”的关注程度提升了34%，有65%的租客表示，会优先考虑“长租机构的房子”，租住需求正在从“有得住”转变为“住得好”。

让年轻人更好安居，不仅是租房市场正在发力的方向，也是近年来社会民生领域的讨论热点之一。去年全国两会，全国人大代表张水波就曾鼓励专业长租机构为租客免除租房押金。他指出，长租机构可对达到一定信用分的租客免除租房押金。在今年全国两会中，全国政协委员倪邦文也提出，要着力增加青年住房供给规模，优化供给结构，围绕“青年住房一件事”，形成系统化、分层分类的青年住房支持体系，提升青年租住体验。

自如海燕计划第12季再次加码千元安家基金，为毕业生送上亿元租房支持

据了解，应届毕业生可通过自如APP、小程序等平台，提交院校信息后便可认证海燕计划，0押金便可实现“拎包入住”，同时总计千元的安家基金会以租房券的形式发放至用户账户，在签约时，通过第三方信用认证，0押金权益将会自动带出，同时支付时可用安家基金抵扣相应金额，整个过程流程便捷。

自如有关负责人表示，“海燕计划”自开展以来，一直关注毕业生群体的实际需要，并不断调整和完善活动福利体系，更好地满足年轻人对品质生活的追求。

不难看出，以自如为代表的长租企业，正在以实际举措降低毕业生进入社会的门槛。在不少行业观察人士看来，毕业生等年轻人群体正在将机构化长租房作为首次租房的主要选项，长租企业在管理规范、房源品质和福利体系上的不断突破，成为年轻人能够快速在陌生城市中融入生活、投入工作的重要基础。

(责编：董童、李源)
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