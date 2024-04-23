原标题：信银理财：400亿元绿色投融资 “海陆”两线并进

信银理财深刻认识坚定不移走好绿色发展之路的重要意义，持续强化绿色金融顶层设计，早在2021年便自发制定“十大战略”计划，将绿色金融作为重大发展战略之一贯彻推进。

作为孕育于资管新规的金融行业新生力量，银行理财业承载着推动国家经济社会绿色低碳转型的重要使命。信银理财充分发挥自身优势，以银行理财业务为抓手，持续建立健全绿色金融体制机制，做大做深绿色金融理财业务，落细落实绿色低碳运营理念，进一步擦亮自身“绿色理财”特色名片，全面提升公司高质量发展“三原色”中的“绿色”发展含金量。

和时代脉搏共振 坚持绿色金融发展战略

银行理财作为金融行业的新生力量，承载着借助理财新业态赋能国家新质生产力发展的重要使命。贯彻落实绿色金融与可持续发展理念既是实现银行理财自身可持续发展的必由之路，更是全行业践行金融政治性、人民性的必然选择。

信银理财切实遵循大力发展绿色金融的国家战略导向，勇于承担金融从业者推动经济绿色发展的时代使命，全面提升公司高质量发展的“绿色”含金量。公司持续强化绿色金融顶层设计，2021年便制定“十大战略”计划，将绿色金融作为重大发展战略之一贯彻推进，逐步建立了包含治理层、管理层、执行层，横向联动、纵向贯穿的绿色金融管理机制和业务体系，切实将绿色金融、ESG（环境、社会和公司治理）理念融入产品研发、投资策略、考核激励、运营管理等一系列核心经营管理流程，全方位加强公司绿色能力建设，持续完善绿色金融发展生态。

和社会发展共进 提升绿色金融服务质效

作为中信集团、中信金控和中信银行服务实体经济的重要战略布局，信银理财借助银行理财特有的业务模式和发展业态，持续擦亮“绿色理财”特色名片，从产品端、资产端、研究能力、风险管理、信息披露、客户服务等多方面全面提升绿色金融服务质效，切实赋能中国经济社会绿色低碳转型的一系列核心环节。

一是建立健全绿色产品体系。2023年度，信银理财结合最新的政策动向，重检更新了绿色产品标签体系，进一步明确了绿色和ESG相关理财产品的定义，为绿色金融的产品创新提供了切实可行的依据。公司积极探索和创设绿色金融相关理财产品，2023年10月在中信财富管理委员会资管工作室的指导下，创立中信创品“青绿共绘”绿色金融战略品牌，并围绕这一品牌发行一系列理财产品，优先投资于ESG领域的投资标的，挖掘践行可持续发展理念公司的信用债和非标资产。同时，积极引入国际知名资管机构作为ESG管理投资顾问，依托其在ESG投资方面的管理优势，推出多只ESG系列产品，探索中国本土化的ESG投资策略。

信银理财联合中证指数公司打造国内首个由银行理财子公司定制的跨市场ESG股票指数“中证信银沿海核心经济带ESG优选100指数”，并发行包含该指数作为业绩基准的“多彩象ESG固收增强一年定开1号理财产品”，产品案例获2022年GF60绿色金融评选的“最佳创新实践奖”。

二是全面优化绿色资产配置。按照市场化和绿色低碳的筛选原则，公司理财资金在为投资者提供稳健收益的同时，积极流向节能降碳、环境保护、清洁能源、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级等领域，以金融杠杆切实撬动绿色产业的新生势能。2022年以来，信银理财为多家绿色产业龙头企业提供综合投融资服务，累计完成绿色领域项目投资金额超400亿元。

其中，2023年度，信银理财投向的绿色资产“跨越海陆”。“在陆上”，公司落地某融资租赁客户新能源商用车供应链非标项目，合计投放3亿元，以理财资金支持国内新能源电池头部企业和场景化电动重型卡车项目投放，主要租赁物为一手新能源商用车，助力场景化运输、物流运输及网约车运输中的电力新能源使用。“在海上”，公司落地某央企发电集团碳中和绿色资产支持专项计划，合计投放6亿元。理财资金投向的底层核心资产“海风电场”具备显著的碳减排效益，绿色认证等级为最高的G1级。此项目为目前首单海上风电类REITs项目和市场发行规模最大的清洁能源和基础设施类REITs项目，强有力地推动了海洋资源的合理开发和利用。

三是持续深化绿色能力建设。在研究端，信银理财专门组建绿色金融课题组作为投研交流平台，进一步赋能绿色金融的前沿投资策略探索和产品创新。2023年，围绕ESG相关主题及ESG投资策略，信银理财积极引入外部研究力量，开展相关投研交流近百次。在风控端，信银理财针对新能源等业务，专项制定了风力发电、光伏发电、固废治理、新能源整车、光伏建筑行业及水务共六大行业的审查审批标准，引导绿色领域的资产获取；同时，为绿色金融相关业务提供优先审查审批的绿色通道，加快绿色金融相关项目的落地。在信披端，信银理财以年度为单位发布可持续发展报告，针对绿色金融相关业务开展情况进行专题披露，是目前银行理财行业内首家定期披露可持续发展报告的公司，展示了绿色金融的阶段性成果总结。2023年度，信银理财凭借各类ESG领域的创新探索，获得新华网2023企业“ESG年度特别案例”等多项荣誉。

四是全面提升客户服务水平。信银理财持续开展绿色金融相关的投资者教育，积极向广大投资者普及和宣传绿色投资和社会责任理念，培育崇尚绿色投资的舆论氛围。2023年度，信银理财在各类传播平台积极发布新闻稿件及新媒体视频；其中，通过“小暖象信银消保服务”微信视频号等，创新发布共44只绿色金融相关投教视频，内容覆盖ESG、双碳目标、绿色金融科普知识等，携手投资者共同树立绿色投资理念。同时，持续提升绿色产品营销能力，明确绿色理财目标客户，优化相关宣传物料，加强各类渠道协同，确定区域营销目标，进一步推动绿色概念主题产品的推广与销售。

和生态环境共荣 践行绿色低碳运营理念

承载着庞大管理规模的银行理财子作为资管行业的新生力量，不仅拥有特色的业务模式和发展业态，也拥有不容小觑的运营体量和社会影响力。信银理财用理财业务的“金融活水”滋养祖国绿水青山，积极践行绿色低碳运营理念，常态化组织低碳环保公益活动，切实推动自身和社会共同实现碳中和的目标。

积极践行环保低碳运营方式。信银理财将绿色低碳理念融入公司运营各环节，建立了低碳办公机制，持续开展能耗监测和管理工作，组织节能降碳活动，并将碳排放、能耗指标纳入各类经营采购流程，具体举措包括建立无纸化会议机制、智能监控建筑能源消耗趋势、开展办公设备循环利用、组织光盘行动、新能源班车通勤接送等。2023年度，公司餐厅创新推出小暖象环保陶瓷杯，搭配“自带杯购咖啡”的环保优惠活动，鼓励员工减少一次性纸杯使用，切实将环保实践融入日常，不断增强员工的环境保护责任感。

积极举办各类公益环保活动。信银理财常态化开展各类公益环保活动，切实发挥强大的企业社会影响力，号召社会各界积极践行绿色低碳发展理念。2023年度，公司组建小暖象志愿队，并围绕包含绿色环保、绿色金融等主题，开展一系列志愿者活动。其中，信银理财于今年初开展义务植树志愿者活动，播种新绿，传递绿色发展理念；同时也将开展绿色金融科普答题活动，旨在进一步在向员工普及绿色金融理念和传播绿色低碳文化，在绿色发展的道路上，汇聚更多社会各界的低碳转型合力，共同引领银行理财乃至全社会以“绿色”为引擎的高质量发展。

(责编：董童、李源)

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