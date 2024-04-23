4月22日晚，保利发展对外披露的上一年度业绩公告显示，2023年实现营业总收入约3468亿元，同比增长23.42%。2023年，公司稳守市场份额基本盘，其领先优势得到进一步强化。

从区域业务布局上看，保利发展深入“因城施策”的顶层基调，审时量度地实行“一地一策”，深化新拓项目的差异性亮点，由此带来了发展确定性持续提升：当年38个核心城市的销售金额占总销售金额的比例为88%，连续4年提升；38个核心城市的市场占有率达6.8%，同比提升0.7个百分点。

2023年，保利发展保持经营现金流为正的前提下实现了资源补充和债务结构优化，在快速动态变化的市场中确保安全和发展的平衡。根据年报数据，保利发展2023年末在手货币资金1480亿元，有息负债规模降低271亿至3543亿。同时，保利的综合融资成本也从2022年末的3.92%降至2023年末的3.56%。

2023年，保利发展经营现金流139亿，已连续第六年为正。经过一系列主动优化财务结构动作，保利发展2023年期末资产负债率76.55%、扣预收资产负债率67.14%、净负债率61.20%，分别较期初下降1.34和2.37个百分点，现金短债比1.28，“三道红线”保持一贯绿档水平。

此外，根据保利发展早前公告的《2023-2025年股东回报规划》，未来三年的分红比例直接跃升至40%。为强化投资者信心，做好资本市场市值管理，保利发展还完成了回购股份10亿元，年度分红+回购金额预计超过60亿元；股息率达到5%。

目前保利发展已形成“天悦人和”三大产品系十二大子品牌，根据其年报数据，2023年落地产品系项目79个，产品系建设进入成势阶段。

此外，围绕向客户提供“好产品、好服务、好生活”的核心目标，保利发展在2023年持续增强经营管理内功，树立“发展之树”体系化建设体系。通过打造项目全生命周期的管理链路，深化产品品牌服务标准化、投资定位一体化等，进一步提升了开发效率。2023年，保利发展完成29.1万套产品交付，在交付量同比增加12%的情况下，客户满意度不断提升。

(责编：董童、李源)

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