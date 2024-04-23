新华社酒泉4月23日电 神舟十八号载人飞行任务23日进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查。目前，火箭、飞船完成加电性能测试，航天员及发射场各系统进行全流程发射演练，均状态良好。

据酒泉卫星发射中心赵炳昆介绍，这次任务在测试发射流程上进行一定的调整。“从神舟十八号任务开始，火箭系统按照待命箭不测试的测发流程优化方案开展测试发射准备工作，缩短了发射周期，提升了工作效率。”

通过开展全系统发射演练和全区合练，参试各系统进行了联调联试，全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程，验证了软件技术状态。目前，各参试设备状态稳定、人员准备就绪，静待神舟十八号载人飞船发射升空。

神舟十八号载人飞行任务是空间站建造以来首次在4月份进行的发射任务，这个月也是酒泉卫星发射中心全年大风扬沙天气最多的月份，而大风扬沙天气会对发射场空调系统、非标塔勤设备、供配电等室外设备带来不利影响，也给地面保障工作带来一定挑战。

“我们每天都在关注冷空气频繁活动带来的地面大风沙尘和高空风速的变化。”酒泉卫星发射中心气象室任凤杰介绍说，为了规避风沙天气给发射带来不利影响，中心气象部门一个月前便开始了任务气象准备工作，完成了关键设备的状态检查并在周边关键区增设自动气象站，针对4月气候特点开展了历史大风、沙尘天气的重点专题分析，以提高对复杂天气过程的预报认识。

此外，发射场气象观测人员通过比对近十年发射场4月风速数据，分析整理多项突发情况应对处置方案。“我们将用可靠的设备，严密监控周边气象数据演变情况，为任务指挥部提供及时可靠的发射场气象监测数据。”发射场气象设备应急处置负责人李宗刚说。

与此同时，发射场工作人员也进行了防风防沙各项准备工作。平台指挥刘阳带领岗位人员使用防风布、密封条等对塔架密封区进行防风沙工作，为产品在发射区的测试提供良好环境，以确保发射任务圆满成功。

神舟十八号船箭组合体运抵发射区后，目前已经完成了飞船和火箭功能检查、匹配检查，组织了全系统发射演练，后续将按程序进行火箭推进剂加注和发射工作。

为保障航天员安全，航天员救助队结合任务开展进行了一比一的流程演练。“提升航天救助队员的应急处突能力和救助水平的同时，验证了应急预案的科学性和合理性，确保航天员的绝对安全。”航天救助队队员高飞说。（李国利、安莲、杨子凡）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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