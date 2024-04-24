4月23日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安、平安、集团）公布截至2024年3月31日止三个月期间业绩。

2024年第一季度，集团实现归属于母公司股东的营运利润387.09亿元。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务恢复增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润398.16亿元，同比增长0.3%。寿险及健康险业务增势显著，2024年第一季度，寿险及健康险业务新业务价值达成128.90亿元，可比口径下同比增长20.7%；代理人渠道人均新业务价值同比增长56.4%。综合金融模式不断深化，截至2024年3月末，平安个人客户数近2.34亿，较年初增长1.0%；客均合同数2.94个。医疗养老生态圈战略持续推进，2024年第一季度，平安实现健康险保费收入近400亿元；享有医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖平安寿险新业务价值占比约70%，同比增加6个百分点。

2024年第一季度，寿险及健康险业务新业务价值达成128.90亿元，可比口径下同比增长20.7%；新业务价值率22.8%，可比口径下同比增长6.5个百分点。2024年1月-3月，寿险及健康险业务原保险保费收入1,853.46亿元，同比增长1.2%。

2024年第一季度代理人渠道人均新业务价值同比增长56.4%，新增人力中“优+”占比同比提升11.0个百分点。截至2024年3月末，网格推广城市的存续客户全缴次继续率同比提升2.5个百分点。

产品经营方面，2024年第一季度，平安寿险健康管理已服务超1,000万客户；居家养老方面，截至2024年3月末，平安居家养老服务已覆盖全国54个城市，累计近10万人获得居家养老服务资格，2024年3月平安联合合作伙伴共同组建"平安管家安全享老服务联盟"，发布"573居家安全改造服务"，旨在帮助更多长者安享品质晚年生活；高端养老方面，平安高端养老项目已在深圳、上海、杭州、佛山4个城市启动。

平安坚持以客户为中心的经营理念，提供“省心、省时、又省钱”的一站式综合金融解决方案。截至2024年3月末，集团个人客户数近2.34亿，较年初增长1.0%；客均合同数达2.94个。自2019年末至今，在客户数增长了17.9%的同时，客均合同数增长了10.1%。

财产保险业务稳定增长，业务品质保持健康水平。2024年第一季度，平安产险保险服务收入806.27亿元，同比增长5.7%。平安产险整体综合成本率同比上升0.9个百分点至99.6%；剔除保证保险后的整体综合成本率为98.4%。

2024年第一季度，平安银行通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净利润149.32亿元，同比增长2.3%。截至2024年3月末，平安银行不良贷款率1.07%；拨备覆盖率261.66%；各级资本充足率均满足监管达标要求，其中核心一级资本充足率上升至9.59%。

保险资金投资收益表现良好，规模稳步提升。2024年第一季度，本公司实现保险资金投资组合实现年化综合投资收益率3.1%，年化净投资收益率3.0%。截至2024年3月31日，本公司保险资金投资组合规模超4.93万亿元，较年初增长4.4%。

截至2024年3月末，在平安近2.34亿的个人客户中有超63%的客户同时使用了医疗养老生态圈提供的服务，其客均合同数约3.37个、客均AUM达5.76万元，分别为不使用医疗养老生态圈服务的个人客户的1.6倍、3.6倍。

2024年第一季度，集团医疗养老相关付费企业客户超4.5万家，平安健康过去12个月付费用户数近4,000万；平安实现健康险保费收入近400亿元；享有医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖平安寿险新业务价值占比约70%，同比增加6个百分点；超1,000万平安寿险的客户使用医疗养老生态圈提供的服务，其中新契约客户使用健康服务占比超60%。

整合国内外优质资源方面，截至2024年3月末，在国内，平安内外部医生团队约5万人，合作医院数超3.6万家；合作健康管理机构数超10万家；合作药店数达23.1万家，较年初新增近1,000家，全国药店覆盖率超37%；居家养老服务已覆盖全国54个城市，累计上线服务近600项。在海外，平安的合作网络已经覆盖全球35个国家，超1,300家海外医疗机构，其中全球前10覆盖8家，全球前100覆盖54家。

持续打造领先科技能力方面，截至2024年3月末，集团专利申请数累计达51,700项。2024年第一季度，平安AI坐席服务量约4.2亿次，覆盖平安80%的客服总量；AI坐席驱动产品销售在整体坐席产品销售规模中占比58%；通过智能风控，实现减损30亿元。

2024年第一季度，平安绿色保险原保险保费收入106.82亿元，“三村工程”提供乡村产业帮扶资金26.77亿元。2024年，平安获得晨星Sustainalytics ESG评级“低风险”、17.0分。

中国平安相关负责人表示，集团将一如既往地保持战略定力，深耕金融主业，持续深化“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略，修炼内功，持续提升经营管理水平，扎实推进业绩的恢复与增长，不断提升金融服务实体经济的质效，为构建金融强国与民族复兴伟业贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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