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向“新”而行 白酒行业创新驱动融合发展

黄盛
2024年04月23日17:13 | 来源：人民网
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白酒行业既是传统产业更是现代产业，既有文化含量更有科技含量。随着白酒行业进入新一轮结构产业调整期，市场竞争愈发激烈，坚持创新驱动、实现融合发展已成为酒企实现高质量发展的重要抓手。

业内人士表示，在现代化产业体系建设中，白酒产业需要构建全过程创新链，打造可持续生态链，以满足消费者日益增长的高品质需求和产业高质量发展的需要。

锚定技术研发 夯实技术源头

全产线、全工艺、一体化、自动化酿酒过程，数字化的质量管理系统，引入AI视觉识别的智能化包装生产线……近年来，技术创新成为白酒行业的重要标签。

在业内人士看来，白酒行业的融合发展需以创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，呈现出高科技、高效能、高质量特征。对于白酒产业而言，科技创新需要持续完善理论研究前瞻导向、应用研究问题导向、技术创新市场导向，促进创新成果转化和产业化。

“构建现代化产业体系，关键是科技创新，尤其是原创性、颠覆性科技创新和技术革命性突破。我们在科研中坚持风味与健康双导向，创新酒体风味，持续提升产品价值。”剑南春相关负责人表示，企业利用宏转录组、代谢组、蛋白组技术解密微生物协同发酵风味生成原理，为酿酒生产核心技术体系的构建提供技术支撑。

有业内人士认为，现代化产业体系中的白酒产业，既得有基础应用研究和技术攻关，也需有前瞻性基础研究，继而夯实技术源头，推动自身的高端化、智能化、绿色化转型。

构建全过程创新链 实现产业升级

在剑南春谷壳清蒸车间，清理输送提升系统、原料（生谷壳）储存金属筒仓、谷壳清蒸厂房、成品储存仓、计量打包出仓系统、锅炉房……一系列数字化赋能的生产线，可以降低工人劳动强度、提高劳动生产效率、实现关键工序可控、精细、优化、智能化控制和节能降耗，改善了工作环境，提高产品质量和一致性。

数字化、智能化是近年来白酒行业的高频词汇。白酒虽是传统行业，但数字化转型和智能化发展进程已进入高速发展阶段，全产业链创新已成为行业共识。各大酒企都围绕智慧工厂、市场营销等多个维度，深入进行数字化布局，提升创业链的智能“含量”。

近年来剑南春积极探索数字化转型，从政策引导到企业布局，数字化和智能化在产业升级过程中发挥了重要作用，也为构建白酒行业现代化产业体系提供了样本。

完善体制机制 形成产业生态  

中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》提出，在产业经济目标上，预计2025年，白酒行业规模以上企业销售收入达到9500亿元，比“十三五”末增长62.8%，年均递增10.2%。根据年均复合增长率测算，2028年白酒行业规模以上企业销售收入将达到12714亿元。

目标数据的背后，是产业生态的壮大。业内人士认为，白酒产业的创新融合发展需要进一步全面深化改革，加快构建相关体制机制——不仅要完善科技创新机制，更要着力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新企业，打通发展的堵点卡点，形成良性产业生态。

有业内人士表示，白酒行业是我国传统优势产业，横跨一二三产业。高质量发展白酒产业就需要完善产业生态，带动上下游供应商技术升级，加速全产业链供应链的价值协同和价值共创，提高全要素生产率，促进一二三产业融合发展、创新发展、绿色发展。剑南春作为行业领军品牌之一，积极担当作为，拥抱新模式，适应新变化，紧跟新发展，推动着行业的高质量发展。

中国酒业智库专家、分析师蔡学飞表示，利用现有数字化技术节能降耗、稳定生产、提高流通效率、提升服务质量，已成为行业重要的升级发展方向，也是我国白酒业在存量市场竞争中关键的策略举措。

(责编：方经纶、高雷)
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