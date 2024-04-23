人民网北京4月23日电 （记者许维娜）近年来，中央企业指导所控股上市公司完善中国特色现代企业制度，坚持依法合规经营，运行质量明显提升。

有专家认为，国资央企要从整体战略定位出发，发挥市场化资源整合优势，增加战略性新兴产业投资，加大战略重组与专业化整合力度，完善上市公司治理体系，提升公司治理水平。

去年9月，国务院国资委在中央企业提高上市公司质量暨公司治理工作专题会上要求，中央企业要围绕完善上市公司治理、动态优化股权结构、提高信息披露质量、探索ESG新路径、依法合规经营等重点工作，推动央企控股上市公司治理和规范运作再上新台阶。

以中国建筑为例，近年来，其部署推进国企改革深化提升行动，制定十个方面85项重点改革任务和278项具体改革举措。持续优化公司治理体系，各治理主体决策清单和运行规则不断完善，落实董事会职权的子企业范围进一步扩大，海外机构治理架构得到优化。

同时，中国建筑开展“十四五”战略规划中期评估和调整，聚焦战略性新兴产业推进。构建ESG治理机制，将ESG融入“一六六”战略路径，推动ESG与经营管理相融合，并首次发布《中国建筑股份有限公司2023年度环境社会治理可持续发展报告》（ESG报告）。加快司库体系建设，完成全部系统功能上线，资金可视可控、集约管控水平进一步提升。“厉行节约 勤俭办企”专项行动向深层次拓展，管控范围更加深入、管控目标更加多元，进一步压降运营成本、促进管理水平提升。

近日，中国建筑发布的2023年年度报告显示，2023年全年新签合同额4.32万亿元，同比增长10.8%；实现营业总收入2.26万亿元，同比增长10.2%；归母净利润542.6亿元，创历史新高。

中国建筑相关负责人表示，将牢牢把握高质量发展首要任务，塑强更多竞争优势，巩固更多长期价值，以更好的经营成绩回报公司股东和投资者。

(责编：方经纶、高雷)

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