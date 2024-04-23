人民网北京4月23日电 （记者栗翘楚）近日，位于福建省宁德市某电机公司生产车间内，一条条生产线开足马力，一台台机电设备等待出口。近年来，该公司海外产业布局发展方向愈加清晰，对产品通关时效等方面要求越来越高。

“公司产品在海外销量持续增长，特别是通过AEO认证后，客户反映货物通关时间明显缩短，AEO这张全球贸易‘信用名片’给我们开拓海外市场提供了很大帮助。”该公司相关负责人介绍。

据了解，AEO即“经认证的经营者”。AEO制度是世界海关组织《全球贸易安全与便利标准框架》（以下简称《标准框架》）中的核心制度，旨在通过海关与海关、海关与商界以及海关与其他政府部门的合作，将海关监管风险最小化，从而促进全球供应链安全与贸易便利化，实现关企互利共赢、贸易畅通。该制度是由海关对企业的信用状况、守法程度和安全水平进行认证，通过认证的企业可获得海关给予的优惠便利措施。

记者从海关总署获悉，截至2024年3月底，中国已经与26个经济体签署AEO互认安排（协议），覆盖52个国家（地区），互认安排（协议）签署数量和互认国家（地区）数量居全球“双第一”。

海关总署稽查司司长林建田表示，AEO企业作为海关最高信用等级企业，可以享受优先办理、减少监管频次、优化服务等一系列优惠管理措施，有效降低企业国际贸易成本，提升国际竞争力。2024年一季度，AEO企业优先办理进出口货物通关手续35.5万票，实施核查自查结果认可作业、“先放后检”报关单2024票，AEO企业查验率降低至常规管理措施企业查验率的18.9%。截至2024年3月底，全国AEO企业为5860家，占有进出口实绩企业数量的1.19%，占进出口总额的36.31%，海关对AEO企业便利措施为促进外贸高质量发展发挥了积极作用。

每年四月正是外出踏青赏花、露营野餐的最佳季节，同时也是北半球户外消费市场的旺季，广东江门户外休闲用品正迎来畅销季。“得益于AEO这张金字招牌，我们可以享受互认国家（地区）海关的通关便利措施，有效降低企业港口、保险、物流等贸易成本，招揽订单也更容易。”当地一家金属制品公司负责人介绍，一季度企业出口烧烤炉等产品1.2亿元，同比增长18.5%，预计全年出口额超过4亿元。

“中国海关在AEO制度顶层设计、国际互认、便利化措施安排中充分考虑了中小微企业的实际情况，体现了AEO制度的普适性、包容性和科学性。”海关总署稽查司副司长朱昉表示，主要体现在制度设计对中小微企业一视同仁、面向中小微企业开展精准信用培育，以及出台一系列中小微企业迫切需要的便利化措施。

4月16日，海关总署发布《关于增加高级认证企业便利措施促进外贸质升量稳的通知》，在原有管理措施基础上，向高级认证企业（AEO企业）推出新一批便利措施，包括“两降低两提升”4个方面17项措施：即降低检验检疫监管频次、降低企业进出口成本、提升便利措施智能水平、提升精准服务企业水平。

林建田表示，下一步，海关还将主要从三个方面持续推进AEO工作：

一是不断加大AEO企业培育力度。积极对接国家产业战略，实施精准信用培育，在继续做好产业链供应链龙头企业、大型外贸骨干企业信用培育的同时，加强对新质生产力企业、专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业等培育力度，支持其成为AEO企业，扩大AEO企业范围。

二是持续提升AEO企业含金量。加强对AEO企业既有措施跟踪问效，推动便利措施落实智能化，保持AEO 企业获得感的比较优势。深化跨部门守信联合激励，打造海关与其他部门“1+N”便利措施格局。鼓励各地因地制宜向AEO企业实施个性化便利措施，推动地方政府出台更多联合激励举措，实现关地惠企政策“同频共振”，扩大AEO企业享惠覆盖面。

三是高水平推进AEO国际互认合作。聚焦服务国家发展战略和外交大局，进一步扩大AEO互认国家（地区）数量，力争贡献更多元首外交成果。创新AEO互认工作机制，探索中日韩、内港澳多边AEO互认合作。加大能力建设援助力度，帮助更多国家（地区）建立、发展AEO制度，提升中国海关在AEO领域国际影响力。与更多国家与地区实现AEO互认数据自动交换，利用多元化途径积极开展互认效益评估，提升AEO互认智能化水平。

“中国海关将以承办第六届全球AEO大会为契机，深化与世界各国海关在AEO领域的合作，不断扩大AEO企业互认享惠范围，为外贸企业搭建更为广阔的国际舞台。”林建田表示，此次大会是中国海关史上承办规模最大的全球性会议，将进一步展示中国新时代改革开放发展成就，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

(责编：方经纶、高雷)

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