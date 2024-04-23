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我国加快恢复和新开通国际航线 一季度民航多项数据创历史同期新高

人民网记者 乔雪峰
2024年04月23日15:32 | 来源：人民网
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2024年一季度，民航运输生产开局良好，旅客运输量和货邮运输量均创下历年一季度最高值。

民航局发布数据显示，今年一季度，我国民航业完成运输总周转量349.3亿吨公里，同比增长45.6%，较2019年同期增长12.9%。民航业一季度完成旅客运输量接近1.8亿人次，为历年一季度客运量最高值，同比增长37.7%，较2019年同期增长10.2%。其中，国际航线完成1412.0万人次，规模恢复至2019年同期的78.0%。

“当前，我国民航国际客运市场恢复水平不断提升。”民航局运行监控中心副主任戴军表示，随着国际市场逐步开放，多家航空公司新增、复航、加密多条航线，国际航线旅客运输量也大幅增长。

进入夏秋新航季以来，各大航空公司加快恢复和新开通国际航线，我国将迎来阶段性的国际航班恢复和增长。

业内专家表示，今年夏秋航季本身就是旅游旺季，包括暑运以及多个公众假期，将持续释放更多出行需求，进一步促进航班量的显著增长和国际时刻的有序恢复。

据民航局预测，今年国际客运市场将加快恢复，预计2024年底每周将达6000班左右，恢复至疫情前约80%的水平。

记者从国航获悉，自4月28日起，国航将陆续新开北京－利雅得、北京-达卡航线，复航北京－马德里－圣保罗，北京－马德里－哈瓦那航线，届时国航航线网络将重新覆盖至全球六大洲。

据介绍，随着此次4条航线的开通和复航，国航共执行国内、国际及地区航线452条，其中国际及地区航线112条，航线网络覆盖43个国家及地区的64个城市，“一带一路”航线将通航36个城市，航线达到60条。

4月28日起复航的北京－马德里－圣保罗航线是国内航司首条到达南美洲巴西的航线，该航线的复航能够更好地满足两国之间旅客的出行需求，有力加强中国与南美的联通。5月17日起复航北京－马德里－哈瓦那航线，是中国与古巴之间唯一的航线，为两地互联互通起到积极促进作用。

5月6日起新开的北京－利雅得航线，为中国与中东地区尤其是沙特阿拉伯提供了顺畅的空中通道，助力中沙乃至中国与中东之间经贸、文化、旅游等领域的交流合作。即将于6月开通的北京-达卡航线，为中国和孟加拉搭建起更为便捷的空中桥梁，进一步促进两国经济往来和人文交流，为旅客出行提供更多便利，助力两国更广泛领域合作。

“2024年国航持续完善国际航线网络，全力推动国际航线复航增班。”中航集团副总经理阎非表示，要努力发挥民航在促进经济社会发展方面的战略性、基础性、先导性作用，统筹推进航线网络完善和航空枢纽建设，不断满足旅客美好航空出行需求，为旅客打造更加优质的出行体验。

据民航局发布的信息显示，2024年夏秋航季批复164家国内外航空公司的每周17257班客货运航班计划申请，共通航70个境外国家。其中，客运航班每周12656班，涉及66个境外国家。同时还批复37家航空公司的每周3385班港澳台地区航线客货运航班计划申请。

民航局运输司相关负责人介绍，此次夏秋航季国际航线客运航班量将继续保持增长，周边国家客运市场显著恢复，至越南、日本、老挝、俄罗斯的客运航班有较大增幅；随着免签政策利好影响逐步显现，匈牙利、奥地利、西班牙、马来西亚、泰国、新加坡的航班量明显增长。

(责编：方经纶、高雷)
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