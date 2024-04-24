人民网北京4月24日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月21日，一批泰国榴莲经昆明海关所属勐腊海关关员监管验放后，搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，运往国内市场，这是今年以来经中老铁路进境的第 125 批榴莲，进口量较去年同期增长超7倍，截至目前，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物已突破800万吨。

据介绍，中老铁路通车运营两年多以来，随着进境水果、粮食、冰鲜水产品指定监管场地陆续投入使用，以及智慧口岸建设的深入推进，磨憨铁路口岸整体功能持续提升，中老铁路辐射效应不断增强、承运商品结构不断优化。数据显示，磨憨铁路口岸已连续8个月稳居我国对东盟第一大铁路口岸。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车的成功运行，进一步满足了果蔬、生活快消品等各类对时限要求较高货物的运输需求，截至目前已累计开行1000余列，铁路部门还推出了“沪滇·澜湄线”“中老铁路+中欧班列”等“澜湄快线”谱系化班列品牌，特别是“中老铁路+中欧班列”的国际运输新模式，使得老挝、泰国等国家至欧洲的铁路直达运输时间大幅缩短至15天。这一系列创新不仅提升了运输效率，也进一步拓宽了中国与东盟国家的贸易通道。

(责编：王震、高雷)

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