人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中老铁路进出口货物突破800万吨

2024年04月24日09:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月24日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月21日，一批泰国榴莲经昆明海关所属勐腊海关关员监管验放后，搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，运往国内市场，这是今年以来经中老铁路进境的第 125 批榴莲，进口量较去年同期增长超7倍，截至目前，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物已突破800万吨。

据介绍，中老铁路通车运营两年多以来，随着进境水果、粮食、冰鲜水产品指定监管场地陆续投入使用，以及智慧口岸建设的深入推进，磨憨铁路口岸整体功能持续提升，中老铁路辐射效应不断增强、承运商品结构不断优化。数据显示，磨憨铁路口岸已连续8个月稳居我国对东盟第一大铁路口岸。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车的成功运行，进一步满足了果蔬、生活快消品等各类对时限要求较高货物的运输需求，截至目前已累计开行1000余列，铁路部门还推出了“沪滇·澜湄线”“中老铁路+中欧班列”等“澜湄快线”谱系化班列品牌，特别是“中老铁路+中欧班列”的国际运输新模式，使得老挝、泰国等国家至欧洲的铁路直达运输时间大幅缩短至15天。这一系列创新不仅提升了运输效率，也进一步拓宽了中国与东盟国家的贸易通道。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
即将开通！池黄高铁带你看皖南大地至美风光
　　人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。 九华山站。…
神舟十八号航天员乘组将在轨驻留约6个月 计划于10月下旬返回
　　人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。在轨驻留期间，神舟十八号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟十九号载人飞船的来访，计划于今年10月下旬返回东风着陆场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部