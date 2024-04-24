人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。

九华山站。中国铁路上海局融媒体中心供图

铁路运输调度系统是铁路运输的神经中枢，列车运行组织、车辆设备调配等各项指令均由调度台发出。本次施工含池黄高铁临时调度所撤销、切回上海局集团公司调度指挥中心相关软件换装、相关调度台按键数据修改等多项内容。

太平湖特大桥。中国铁路上海局融媒体中心供图

为确保本次施工圆满完成，建设单位皖赣铁路安徽公司组织施工单位中铁电气化局集团池黄项目部统筹谋划，提前与南京电务段、上海电务段、上海通信段等设备管理单位沟通，优化施工方案，制定应急措施，克服点多线长、时间紧促、调试工作量大、多点同时作业、长距离组织和多维度协调等困难，加强施工组织，实现了整个调度台切换工作安全、有序推进。

黄山西站。中国铁路上海局融媒体中心供图

池黄高铁起自池州站，途经池州市贵池区、青阳县，黄山市黄山区、黟县，终至黟县东站，正线全长约125公里，设计时速350公里。全线设池州、九华山、黄山西、黟县东4座车站，其中九华山、黄山西为本线新建车站，池州站为既有改建车站，黟县东站为既有车站。

池黄高铁在池州站与宁安高铁联接，在黟县东站与杭昌高铁联接。项目建成通车后，将串联起皖南两山一湖（九华山、黄山、太平湖）风景名胜区，对于完善区域铁路网布局、加快皖南国际文化旅游示范区建设、促进沿线经济社会协调发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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