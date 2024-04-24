人民网北京4月24日电 （记者李栋）近年来，随着我国种业不断发展，育种创新能力不断提高，一大批新优品种不断涌现，与此同时，一品多名、一名多品等问题日益突出。日前，农业农村部发布非主要农作物品种登记撤销公告，撤销向日葵、黄瓜、甜瓜、油菜等问题品种312个，切实推进登记品种从严规范管理，持续营造激励创新、公平竞争的市场环境。

全国农技中心有关负责人介绍，“仿种子”一般指对某品种或亲本进行简单修饰培育出的新品种。非主要农作物品种登记制度是种子法设立的一项重要的品种管理制度，旨在加快高产、优质、特色、专用新品种推广应用。

“如果‘仿种子’得不到遏制，那么技术拥有者从创新中获得的回报就会减少，这将影响整个行业的发展。”知识产权法专家认为，大量“仿种子”占据市场，影响了农业生产效率，也影响了中国的种业创新。

业内人士表示，在品种登记实践中，由于部分申请者不讲诚信，出现一些品种被换名重复登记、侵权登记等问题，严重侵害原始创新者利益，成为影响种业可持续发展日益突出的问题。

“按照种业振兴市场净化行动部署，2021年以来深入推进‘仿种子’问题治理，目前已陆续发布六批撤销登记品种公告，完成了向日葵‘仿种子’清理，目前正在开展黄瓜、甜瓜等登记作物问题品种清理工作。”农业农村部相关负责人表示。

从业界看，经过三年努力，种子市场得到持续净化，有力维护了保护创新、公平竞争的市场秩序，更加坚定了企业加大品种研发投入的信心和决心。

从市场端看，原创食葵种子的市场占有率由清理前的30%恢复增长到40%以上。

从生产端看，食葵品种亩产和收益较清理前均提高10%以上，农户对国产品种的认可程度越来越高。

“下一步，农业农村部将深入实施种业振兴市场净化行动，加力加快推进‘仿种子’清理扩面提速，研究修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，从严管理登记环节，推进‘仿种子’清理走深走实，全面提升登记品种质量和水平。”该负责人说。

(责编：申佳平、高雷)

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