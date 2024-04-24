人民网北京4月24日电（记者 王天乐）气温渐暖，春意盎然，人们也随着温度的上升大步迈出“春天的脚步”进行赏花、逛馆、购物、春游等春日活动。人们“走出门”，春日经济动了起来，消费热情也被“唤醒”。业内人士指出，消费者赏花、出游等多元化需求，带动了餐饮、住宿、购物等消费走热，近期旅游消费迎来小高峰。“春日经济”为推动经济持续回升向好注入了新动能。

(责编：申佳平、高雷) 分享让更多人看到