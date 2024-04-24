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神舟十八号丨中国空间站已在轨实施130多个科学研究与应用项目

2024年04月24日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉4月24日电 “截至目前，中国空间站已在轨实施了130多个科学研究与应用项目。”中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在24日召开的神舟十八号载人飞行任务新闻发布会上表示。

　　建造中国空间站，开展长期有人参与、大规模的空间科学实验和技术试验，能够极大地促进空间科学、空间技术和空间应用全面发展，辐射带动相关产业技术进步。林西强介绍，截至目前，已在轨实施了130多个科学研究与应用项目，利用神舟十二号至神舟十六号载人飞行任务下行了5批300多份科学实验样品，先后有国内外500余家科研院所参与研究，在空间生命科学、航天医学、空间材料科学、微重力流体物理等方向已取得重要成果，在国际一流期刊发表论文280余篇。

　　“总的看，这些空间实验的开展以及样本下行后开展的科学研究，不断取得的新成果，通过推广转化与应用，将逐步发挥出更重要的科技与经济效益。”林西强说。

　　其中，利用无容器科学实验柜开展的多元偏晶合金制备项目，提出了工艺优化设计和组织调控方法，应用于盾构机轴承和核电站常规岛相关合金材料研发，性能获得有效提升。

　　利用高温科学实验柜开展的新型材料空间生长研究项目，首次在空间获得了地面难以制备的高质量晶体材料，对高性能多元半导体合金材料制备具有指导作用。

　　利用生物技术实验柜开展的人骨细胞定向分化的分子靶点研究、对骨骼肌影响的生物学基础研究等项目，取得的成果为促进骨折、脊柱损伤修复等骨质疾病的防治，以及对抗肌萎缩、防治代谢性疾病提供了新的解决方案。

　　利用航天技术基础试验柜，开展了我国首次斯特林热电转换技术的在轨试验，热电转换效率等综合技术指标达到国际先进水平，为未来空间新型电源系统的工程应用奠定良好基础。

　　在航天医学实验领域，开展了一系列原创性机理探索和应用基础研究，产生了一批重要创新。其中，国际首例人工血管组织芯片研究入选了2023中国生命科学领域十大进展。

　　林西强说：“后续，我们将继续坚持应用为纲、效益为先，充分发挥国家太空实验室平台优势，持续产出更多高水平成果。”（记者张瑞杰、陈凯姿、高蕊）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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