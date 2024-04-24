原标题：第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛半决赛举办

近日，由中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部指导，中国信息安全测评中心主办的第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛（以下简称“大赛”）半决赛结束。大赛半决赛在贵州、陕西、广东、天津四大赛区同时举办。

本届大赛以“网络智能攻防,开启数字安全新时代”为主题，面向高等院校和职业院校在校生，以实战能力为考核重点，分为攻防对抗（AWD）和综合渗透（ISW）两个环节，旨在发现和挖掘高、精、尖人才，为网络强国建设筑牢人才之基。

第一赛区半决赛在贵州师范大学举行，由贵州省高等学校大数据教育及网络安全指导委员会、贵州师范大学、启明星辰信息技术集团股份有限公司联合承办，云上贵州大数据集团协办。赣南科技学院信息工程学院1队、江西警察学院科技与信息安全系1队、南昌大学软件学院1队获得第一赛区一等奖。

第二赛区半决赛由西安邮电大学承办。南阳理工学院计算机与软件学院1队、武汉大学国家网络安全学院2队、西安理工大学计算机科学与工程学院1队获得第二赛区一等奖。

第三赛区半决赛由广州大学和广东省网络空间安全产业创新联合会承办，广东省信息安全测评中心、永信至诚科技集团股份有限公司和广州锦行网络科技有限公司协办。合肥师范学院计算机与人工智能学院1队、安徽工业经济职业技术学院计算机与艺术学院1队、暨南大学网络空间安全学院1队获第三赛区一等奖。

第四赛区半决赛由天津理工大学承办，天津市社会科学界联合会、永信至诚科技集团股份有限公司、三六零纵横信息技术有限公司协办。吉林大学计算机科学与技术学院1队、中国人民公安大学信息网络安全学院2队、中国人民公安大学信息网络安全学院1队获得第四赛区一等奖。

本次大赛半决赛各赛区均产生获奖队伍一等奖3支、二等奖15支、三等奖30支，以上获奖队伍均可获得主办方颁发的荣誉证书和奖金，所有半决赛参赛选手将获得主办方颁发的国家信息安全水平考试（NISP）一级证书。同时，四个赛区全国成绩排名前88的队伍将进入总决赛，总决赛将于5月在福州第七届数字中国建设峰会期间举行。届时，将有88支队伍开启网安攻防巅峰对决！

(责编：曹淼、李源)

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