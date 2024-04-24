人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛半决赛举办

2024年04月24日10:55 | 来源：光明网
小字号

原标题：第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛半决赛举办

　　近日，由中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部指导，中国信息安全测评中心主办的第一届“长城杯”信息安全铁人三项赛（以下简称“大赛”）半决赛结束。大赛半决赛在贵州、陕西、广东、天津四大赛区同时举办。

　　本届大赛以“网络智能攻防,开启数字安全新时代”为主题，面向高等院校和职业院校在校生，以实战能力为考核重点，分为攻防对抗（AWD）和综合渗透（ISW）两个环节，旨在发现和挖掘高、精、尖人才，为网络强国建设筑牢人才之基。

　　第一赛区半决赛在贵州师范大学举行，由贵州省高等学校大数据教育及网络安全指导委员会、贵州师范大学、启明星辰信息技术集团股份有限公司联合承办，云上贵州大数据集团协办。赣南科技学院信息工程学院1队、江西警察学院科技与信息安全系1队、南昌大学软件学院1队获得第一赛区一等奖。

　　第二赛区半决赛由西安邮电大学承办。南阳理工学院计算机与软件学院1队、武汉大学国家网络安全学院2队、西安理工大学计算机科学与工程学院1队获得第二赛区一等奖。

　　第三赛区半决赛由广州大学和广东省网络空间安全产业创新联合会承办，广东省信息安全测评中心、永信至诚科技集团股份有限公司和广州锦行网络科技有限公司协办。合肥师范学院计算机与人工智能学院1队、安徽工业经济职业技术学院计算机与艺术学院1队、暨南大学网络空间安全学院1队获第三赛区一等奖。

　　第四赛区半决赛由天津理工大学承办，天津市社会科学界联合会、永信至诚科技集团股份有限公司、三六零纵横信息技术有限公司协办。吉林大学计算机科学与技术学院1队、中国人民公安大学信息网络安全学院2队、中国人民公安大学信息网络安全学院1队获得第四赛区一等奖。

　　本次大赛半决赛各赛区均产生获奖队伍一等奖3支、二等奖15支、三等奖30支，以上获奖队伍均可获得主办方颁发的荣誉证书和奖金，所有半决赛参赛选手将获得主办方颁发的国家信息安全水平考试（NISP）一级证书。同时，四个赛区全国成绩排名前88的队伍将进入总决赛，总决赛将于5月在福州第七届数字中国建设峰会期间举行。届时，将有88支队伍开启网安攻防巅峰对决！

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
即将开通！池黄高铁带你看皖南大地至美风光
　　人民网北京4月24日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，近日，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）临时调度所撤销，切回中国铁路上海局集团有限公司调度指挥中心，正式并入铁路网统一指挥。 九华山站。…
神舟十八号航天员乘组将在轨驻留约6个月 计划于10月下旬返回
　　人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。在轨驻留期间，神舟十八号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟十九号载人飞船的来访，计划于今年10月下旬返回东风着陆场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部