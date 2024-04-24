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首都税务部门加快推进出口退税服务监管新机制建设

2024年04月24日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者车柯蒙）创新是新质生产力发展的根本动力。在北京，税务局部门发挥出口退税政策优势，加快企业出口退税办理，为企业创新研发提供发展动力。记者了解到，目前，北京市正常出口退税平均办理时间控制在6个工作日内，一、二类企业正常出口退税平均办理时间压缩至3个工作日内。

北京中科三环高技术股份有限公司主要从事稀土永磁材料、新兴磁性材料等产品的研究开发、生产销售的企业。“新兴永磁材料作为高科技制造的核心部件，持续创新研发是保持产品处于领域前端的关键，公司在研发上投入了大量的人力、物力、财力，相关产品出口到全球各地。税务部门给予了我们充分的税收政策支持，特别是在出口退税款不到3个工作日就能退还到公司账户，实打实的缓解了我们的资金压力，我们研发创新的动力更强了、信心也更足了。”谈到产品研发中的税务支持时，办税员盛女士表示。

记者了解到，在全面推进出口退税服务监管新机制建设的过程中，北京市税务局不断优化出口退税办理流程，响应速度细化到岗位和时点，各环节紧密衔接，不断提升工作质效，确保快退税款，为出口企业发展注入新动能，护航企业巩固产业链，提升创新技术国际竞争力。

新质生产力是生产力适应时代发展迭代更替的必然。北京市税务局坚决贯彻落实“加快发展新质生产力”要求，精准对接出口企业发展特色和实际需求，一对一、点对点，为企业进行精准税收政策服务。

为更好地助力航空航天产业走向世界，北京市税务局到相关企业开展调查研究，为航空航天企业配备专职联络人员，一对一提供全链条税务服务，为企业业务创新提供政策咨询，确保第一时间掌握需求、第一时间跟进服务、第一时间办结业务。

北京市税务局第二税务分局相关负责人表示，“航空航天产业作为新质生产力的重要组成，已经成为我国新质生产力的一张名片。税务部门将以更加优质、精细、专业的政策支持和退税服务，全力支持以航空航天产业为代表的战略新兴产业发展。”

出口退税是助力出口企业拓宽发展市场的重要税收支持手段，记者了解到，北京市税务部门持续加大出口退税政策宣传力度，设计制作出口退税申报“大礼包”，编制电子税务局端申报操作教程，提升咨询辅导效率；充分发挥出口退税企业微信号、定制e服务作用，进行即时精准政策辅导，确保出口退税政策宣传辅导全覆盖应知尽知，政策红利直达快享。

(责编：方经纶、高雷)
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