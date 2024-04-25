人民网酒泉4月25日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年4月25日18时09分，神舟十八号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。18时10分，中国载人航天工程总指挥、空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强下达“出发”命令，叶光富、李聪、李广苏3名航天员领命出征。目前，神舟十七号航天员乘组进驻空间站已近六个月，正在积极准备迎接即将到来的神舟十八号航天员乘组。

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