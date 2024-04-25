记者25日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等六部门近日联合印发通知，将于2024年到2026年，在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动。

据了解，本次绿色建材下乡活动是在2022年及2023年试点工作基础上在全国范围内开展，活动将大力推进绿色建材产业高质量发展，持续扩大参与下乡活动产品范围，探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商”下乡转变。同时，围绕绿色建材区域特色产业、消费模式创新、上下游协同发展等方面，拟于2025年、2026年每年遴选5个左右绿色建材下乡创新活动予以发布并推广活动模式。

通知提出，鼓励推动绿色建材消费新业态新模式创新发展，研究将绿色建材产品纳入消费品以旧换新等政策实施范围，推动家居体验馆、生活馆等创新场景向社区和农村下沉，满足消费者多样化、个性化需求，支持电商平台设立绿色建材产品专区，联合参与绿色建材下乡活动的企业开展优惠促销。（记者王悦阳、张辛欣）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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