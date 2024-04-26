人民网北京4月26日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间4月25日14时30分（北京时间4月25日20时30分），在匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境（以下简称匈塞铁路诺苏段）的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。

匈塞铁路塞尔维亚境内。中国铁路国际有限公司供图

同日，在诺维萨德至维尔巴斯间开展的线路动态测试中，实现了检测列车按时速200公里运行的目标，各项性能指标表现良好，新建线路顺利通过了欧洲第三方机构测试，为匈塞铁路诺苏段年内高质量开通运营奠定了坚实基础。

匈塞铁路塞尔维亚境内。中国铁路国际有限公司供图

中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，匈塞铁路诺苏段起自塞尔维亚诺维萨德站，经维尔巴斯站、巴奇卡托波拉站、苏博蒂察站，终至塞尔维亚和匈牙利边境，线路全长108.1公里，由中国国家铁路集团有限公司所属的中国铁路国际有限公司牵头的中方联营体实施EPC工程总承包，于2023年4月6日启动铺轨。中塞两国企业和建设者紧密协作，克服施工环境复杂、工期紧张等困难，全面采用中国先进铺轨装备和焊接工艺，累计使用中国企业生产的钢轨176.2公里，优化现场施工组织，强化安全质量控制，注重生态环保，确保了铺轨任务有序高效推进。

匈塞铁路塞尔维亚境内。中国铁路国际有限公司供图

目前，匈塞铁路诺苏段建设进展顺利，总体工程进度已完成80%以上。其中，诺维萨德至维尔巴斯区段工程基本完工，接触网已成功送电，轨道完成精调，并顺利通过欧洲第三方测试机构线路动态测试，实现了检测列车按时速200公里运行目标，各项性能指标表现良好，为确保匈塞铁路塞尔维亚段年内全线开通运营奠定了坚实基础。

匈塞铁路塞尔维亚境内。中国铁路国际有限公司供图

该负责人介绍，匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，设计时速200公里，贝尔格莱德至诺维萨德段已于2022年3月19日开通运营，两年多来累计发送旅客700多万人次，为塞尔维亚人民提供了高品质的运输服务。

匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，塞尔维亚首都贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况，方便沿线民众出行，优化投资环境，促进经济社会发展，对深化中东欧互利合作，打造中欧贸易国际大通道，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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