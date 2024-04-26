原标题：央行：3月份债券市场共发行各类债券71582.9亿元

据中国人民银行网站消息，中国人民银行25日发布2024年3月份金融市场运行情况，具体如下：

债券市场发行情况

3月份，债券市场共发行各类债券71582.9亿元。国债发行9200.0亿元，地方政府债券发行6294.5亿元，金融债券发行9563.0亿元，公司信用类债券1发行16586.2亿元，信贷资产支持证券发行327.5亿元，同业存单发行29119.7亿元。

截至3月末，债券市场托管余额160.8万亿元。其中，银行间市场托管余额139.9万亿元，交易所市场托管余额21.0万亿元。分券种来看，国债托管余额29.8万亿元，地方政府债券托管余额41.5万亿元，金融债券托管余额38.0万亿元，公司信用类债券托管余额32.7万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.7万亿元，同业存单托管余额16.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额634.6亿元。

债券市场运行情况

3月份，银行间债券市场现券成交39.1万亿元，日均成交18598.6亿元，同比增加50.3%，环比增加22.4%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的51.3%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的42.1%，单笔平均成交量4394.2万元。交易所债券市场现券成交3.7万亿元，日均成交1757.0亿元。商业银行柜台市场债券成交9.4万笔，成交金额228.6亿元。

债券市场对外开放情况

截至2024年3月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.05万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.00万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比56.0%，政策性金融债0.84万亿元、占比21.0%。

货币市场运行情况

3月份，银行间货币市场成交共计154.8万亿元，同比减少2.1%，环比增加38.0%。其中，质押式回购成交145.1万亿元，同比增加0.4%，环比增加37.6%；买断式回购成交6637.9亿元，同比增加29.6%，环比增加61.7%；同业拆借成交9.1万亿元，同比减少30.9%，环比增加43.6%。交易所标准券回购成交42.0万亿元，同比减少5.3%，环比增加36.0%。

3月份，银行间质押式回购月加权平均利率1.91%，环比减少2个基点；同业拆借月加权平均利率1.88%，环比增加3个基点。

票据市场运行情况

3月份，商业汇票承兑发生额2.9万亿元，贴现发生额2.2万亿元。截至3月末，商业汇票承兑余额17.6万亿元，贴现余额12.1万亿元。

3月份，签发票据的中小微企业9.0万家，占全部签票企业的92.7%，中小微企业签票发生额2.0万亿元，占全部签票发生额的70.8%。贴现的中小微企业9.5万家，占全部贴现企业96.5%，贴现发生额1.7万亿元，占全部贴现发生额78.2%。

股票市场运行情况

3月末，上证指数收于3041.2点，环比增加26.0点，涨幅0.9%；深证成指收于9400.9点，环比增加70.4点，涨幅0.8%。3月份，沪市日均交易量4283.4亿元，环比减少0.8%；深市日均交易量5825.3亿元，环比增加12.6%。

银行间债券市场持有人结构情况

截至3月末，银行间债券市场的法人机构成员共4024家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2142家。从持债规模看，前50名投资者持债占比51.1%，主要集中在公募基金(资管)、国有大型商业银行(自营)、股份制商业银行(自营)等；前200名投资者持债占比82.8%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为51、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比88%。

3月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比62.8%，主要集中在证券公司(自营)、股份制商业银行(自营)和基金公司(资管)，前200名投资者交易占比90.6%。

(责编：申佳平、陈键)

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