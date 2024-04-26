原标题：公募基金费率改革稳步推进 行业综合费率水平稳步下降

近日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》)，自7月1日起正式实施。市场分析人士认为，《规定》的发布标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措正式落地，行业综合费率水平继续稳步下降，有利于推动行业长期健康发展。

2023年7月份，证监会印发《公募基金行业费率改革工作方案》(以下简称《方案》)，计划在两年内采取15项举措全面优化公募基金费率模式，为避免费率“陡升陡降”，按照“管理费用—交易费用—销售费用”实施路径，分阶段推进费率改革。第一阶段改革主要是有序降低主动权益类产品的管理费率、托管费率，相关工作已于2023年10月底前完成。

证监会表示，《方案》提出要合理优化公募基金证券交易佣金制度。据此，证监会研究制定《规定》，优化完善交易佣金分配制度，进一步强化对公募基金证券交易佣金分配行为的监管。

此次发布的《规定》共十九条，主要内容有四个方面：一是调降基金股票交易佣金费率；二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

明确证券交易佣金费率水平。一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率，其中被动股票型基金产品不得通过证券交易佣金支付研究服务、流动性服务等费用，且股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率水平；其他类型基金产品通过证券交易佣金支付研究服务费用的，股票交易佣金费率原则上不超过市场平均股票交易佣金费率水平的两倍。二是明确平均佣金费率水平的发布机制。由证券业协会根据行业交易佣金费率变化情况定期测算，行业机构在规定期限内相应调整。

降低证券交易佣金分配比例上限。一是对权益类基金管理规模不足10亿元的管理人，维持佣金分配比例上限30%；对权益类基金管理规模超过10亿元的管理人，将佣金分配比例上限由30%调降至15%。二是明确券商交易模式和租用交易单元模式并存情形下交易佣金分配比例要求。

有市场机构核算，《规定》发布实施后，以2023年静态数据测算，公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本。若加上第一阶段管理费用降费举措，前两阶段费率改革每年累计可为投资者节约成本约200亿元。

中金公司研究部非银行金融行业及金融科技行业首席分析师姚泽宇表示，佣金制度改革，对于买卖方竞争格局、业务布局等方面均有深远影响，同时有助于降低投资者基金投资成本、增强其获得感，引导证券基金经营机构端正经营理念，促进形成良好发展业态、助力高质量发展。

姚泽宇表示，对于基金投资者而言，在整体降佣降费的背景下，投资者所承担的公募基金管理费、托管费、证券交易佣金以及销售环节等成本均有所下降；对于公募机构而言，《规定》有利于推动公募基金行业进一步端正经营理念，回归资管业务本源，聚焦投研能力建设，关注投资者服务和回报，提升投资者长期收益。

“《规定》要求基金管理人根据自身情况合理选择证券交易模式，降低交易成本，要求基金管理人严格按照基金法律文件约定的投资范围、投资策略进行证券交易，并对侵害投资者利益的相关违规行为明确提出禁止性要求。”华夏基金认为，《规定》有利于推动公募基金行业进一步端正经营理念，回归资产管理业务本源，更加关注投资者服务和回报，聚焦投研能力建设，着力提升投资者长期收益，降低投资者交易成本。

随着近年来公募基金管理规模不断扩大，资产规模效应为公募基金综合费率下调提供了一定空间。富国基金认为，证监会2023年启动公募基金行业费率改革，各项措施有效推进。《规定》明确了公募基金股票交易佣金费率的上限，将交易佣金费率与市场平均股票交易佣金费率挂钩，将有效降低基金资产的交易成本，对基民而言是实实在在的利好政策。

证监会表示，《规定》的发布实施，将进一步优化基金证券交易佣金制度，降低基金投资者交易成本，有利于引导证券基金经营机构进一步端正经营理念，专注提升投资者长期收益，提供更加优质的交易、研究和投资服务，促进形成良好的行业发展生态。下一步，证监会将指导各证监局、行业协会做好新规解读、培训和实施工作，并组织行业机构于7月1日前完成首次股票交易佣金费率调整。

(责编：申佳平、陈键)

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