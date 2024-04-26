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“一带一路”税收征管合作机制“朋友圈”不断壮大

徐强
2024年04月26日09:08 | 来源：法治日报
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原标题：“一带一路”税收征管合作机制“朋友圈”不断壮大

　　记者从国家税务总局获悉，在“一带一路”税收征管合作机制成立满五周年之际，合作机制秘书处近日以“加强沟通交流 增进互信合作”为主题，邀请部分共建“一带一路”国家驻华使馆官员以及相关国际组织代表，一起走进秘书处参观走访、座谈交流，共同回顾合作机制建设历程，展望发展愿景。

　　据了解，五年来，共建“一带一路”税收征管合作机制从亚欧大陆延伸到非洲、大洋洲和拉美，共有36个理事会成员、30个观察员、20个联盟成员、14个合作方，“朋友圈”不断发展与壮大，已成为共建“一带一路”倡议下具有重要影响力的多边税收合作平台。

　　据国家税务总局国际税务司境外税务处处长高峰介绍，2023年以来，国家税务总局依托“税路通”跨境服务品牌，梳理现行有效的51项稳外贸稳外资税收支持政策和征管服务举措，更新发布《稳外贸稳外资税收政策指引》，向超过13万户跨境纳税人“精准推送”减税降费红利账单，进一步提升跨境纳税人缴费人满意度和获得感。同时，中国国家税务总局通过官方网站“‘税路通’·税收服务‘一带一路’”专题，对外发布105份国家(地区)税收指南、4个税收指引、21个海外案例、46个跨境问答和1期全球税讯，受到纳税人的广泛欢迎。

(责编：申佳平、陈键)
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