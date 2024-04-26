吴涛

原标题：直播行业需规范发展，如何让优质内容充盈线上？

近年来，直播行业发展势头良好，专家学者、专业演员、电视台主持人、文艺院团及媒体机构纷纷开启直播，同时，直播行业也存在一些乱象，如何规范健康持续发展，已成为各方共同面临的话题。

25日，在2024抖音直播行业生态大会上，文化和旅游部市场管理司司长侯振刚指出，网络直播丰富了人们精神文化生活，也带活了新兴产业，是促消费、稳增长的重要途径，市场管理司将继续指导行业协会和相关平台深入实施艺播计划，继续扩大影响力，让好内容有好平台，好平台有好内容。

国家广播电视总局网络视听节目管理司副司长赵国梁也指出，国家广电总局坚持行业繁荣发展与规范治理同步推进，联合多部委出台了《网络主播行为规范》等系列文件，因时因势精准施策，通过强化协同监管、持续规范管理、健全综合治理体系等方式，维护网络视听良好生态。

中国演出行业协会副会长兼秘书长潘燕接受中新财经等媒体采访时表示，院团提供了优质文艺内容，平台则帮助文艺表演团体、表演者拓宽收入途径，所以要用好直播平台这种新的方式，它在激发更多文化文艺工作者创新内容的同时，也让优质文艺内容成为主流。

中国网络社会组织联合会副秘书长张勇认为，网络直播存在着专业营销行为不规范等问题，制约了行业健康发展，一方面需要加强直播行业自律，强化主体责任意识，另一方面要继续探索行业标准，不断完善行业规范，逐步建立直播平台，主播和MCN机构的网络标准直播体系。

抖音直播运营负责人袁思会表示，2023年抖音民乐直播打赏收入同比增长68%，有超过10万名民乐主播获得收入，观众也越来越愿意为其买单，实现了艺术和观众的双向奔赴。据介绍，为了让更多优质内容充盈线上，未来抖音将额外投入20亿曝光的流量资源，加大对文艺院团扶持力度。

同时抖音还加大了违规直播的处罚力度，据了解，自2023年12月至今，抖音直播共处罚涉及户外低俗直播行为的账号137059个，对存在严重违规的的42053个账号回收了直播权限，无限期回收直播权限账号356个。(完)

(责编：申佳平、陈键)

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