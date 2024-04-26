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运载能力提升至7吨！长征八号运载火箭新构型来了

崔霞 李宁
2024年04月26日09:09 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：运载能力提升至7吨！长征八号运载火箭新构型来了

今天(4月25日)下午，航天科技集团在武汉发布了长征八号系列运载火箭新构型，新构型命名为长征八号甲运载火箭。

今天发布的长征八号系列火箭新构型有两个助推器，运载能力由5吨提升至7吨，整流罩直径更大，可以完成更多规格载荷的发射任务。

航天科技集团一院宋征宇表示，长征八号甲运载火箭运载的能力更大，运载效率更高，可以提供700公里太阳同步轨道，从3吨到5吨到7吨这样梯度的运载能力。有些卫星用户可能只需要3吨，那么我们可以提供长征八号串联构型；需要5吨的就可以提供长征八号；现在需要7吨的，我们就可以采用长征八号甲运载火箭，这样对低轨组网发射是非常有利的。

宋征宇告诉记者，这次升级，火箭还用上了新型的末级发动机，使运载能力得到进一步提升。他表示，先将原来的氢氧末级直径从长征八号的3米直径拓展为3米35直径，推力进一步提升。同时发动机系统的设计以及动力系统的设计也进行了简化，进一步地减重，提升运载能力。通过这些技术使得我们目前在1100公里的倾斜轨道上，能够实现一箭多星，一个轨道面的卫星，一次发射全部送入轨道。未来我们在长征八号甲构型的基础上，还会再进行一些技术的革新，同时进一步降低成本，使得对广大商业用户更加友好。

长征八号系列火箭是我国新一代中型中低轨道运载火箭，目前已完成3次发射任务和16发订单签订，订单类型覆盖了国家重大专项和商业航天等领域，是未来我国商业航天发射服务的主力军。

(责编：申佳平、陈键)
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