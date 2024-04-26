魏一骏、向定杰、邵鲁文

原标题：五一出行看保障｜行求其畅！看多地交通部门“备战”五一出行高峰

新华社北京4月25日电 题：行求其畅！看多地交通部门“备战”五一出行高峰

新华社记者魏一骏、向定杰、邵鲁文

临近五一假期，出行热度逐渐升温。如何走得顺畅，是即将出门的人关注的热点。

连日来，记者实地探访车站、公路、机场等交通枢纽，看交通部门如何应对即将到来的出行高峰。

——让旅途通畅，增加运力、增添人力、加密航线……多地交通部门拿出真招实招。

杭州东站，是长三角枢纽车站之一。记者25日在候车大厅内看到，旅客在工作人员的引导下有序排队检票，通过闸机。

图为杭州东站候车大厅。新华社记者魏一骏 摄

今年五一假期，长三角铁路预计发送旅客2700万人次以上。

“假期出行需求旺盛，车站根据以往经验，进一步完善旅客进站流线，特别是在扶梯口、检票口等重点点位加强人员配备。”杭州东站客运值班员陆晓威通过对讲机向同事了解实时进站客流情况，并动态调整增开安检口。

据了解，长三角铁路部门统筹运力安排，按照基本运行图方案、五一临客方案、应急方案三个批次安排运力，在实行高峰线的基础上，另计划增开192.5对旅客列车，满足旅客出行需求。

G75重遵段由渝入黔的第一个服务区——贵州遵义大娄山服务区，预计五一假期日均车流量在1万辆左右，日均客流量将达到三四万人。

“目前服务区有28名保安和保洁人员，五一期间，我们会根据车流量情况动态增加10至15名，并增设安全锥桶、温馨提示牌等。”贵州高速集团大娄山服务区经理杨智玲说。

山东济南遥墙国际机场，飞机有序起落。五一期间，山东省机场管理集团计划新开、加密15条航线，主要通往北京、上海、广州、深圳、杭州、桂林、张家界等城市。

图为山东航空在机场停靠的飞机。（山东航空供图）

——让旅途舒畅，多地交通部门强化服务，解决百姓出行“痛点”。

假期中，自驾出行的人越来越多，新能源汽车在高速公路上行驶能否没有“充电焦虑”，是很多司机关注的问题。

记者在青银高速济南东服务区看到，一辆辆新能源汽车在充电站内有序充电。国网（山东）电动汽车服务有限公司发展部副主任陈超说，山东电力目前在全省高速服务区建有322座充电站，可同时为1686辆新能源汽车充电。在贵州，全省175对运营服务区已实现充电设施全覆盖。

杭州东站“之江心驿”雷锋服务站，一包包尿不湿等婴幼儿物品整齐码放。工作人员注意到带婴幼儿出行的旅客常常有特殊服务需求，创新推出“铁爸铁妈”幼儿照护等服务。

充满怀旧感的绿皮火车K8291次列车从济南站缓缓驶出，在两个多小时的旅程中，东营市文旅局为旅客准备了非遗表演、文创产品展示等活动，为旅途增添具有地方特色的文化魅力。

杭州萧山国际机场，负责引导问询的工作人员和志愿者增加不少。为便利外籍来华人员入境支付，在机场国际及港澳台到达口启用境外来宾支付服务中心，第一时间为境外来华人员提供支付服务咨询和帮助指导。

——让旅途顺畅，交通部门多措并举营造安全出行环境。

“前方路段拥堵，请您注意安全驾驶”，开车驶入济青高速中线济南至潍坊段，遇到拥堵时，驾乘人员使用的导航软件通常会发出提示音。

山东高速信息集团研发服务中心高级工程师王风春说，为了确保司机的驾驶安全，济青高速中线济南至潍坊段全线布控了大量智能感知设备，通过与导航软件合作，及时将获取的信息传递给车辆。

记者了解到，多地铁路车站根据节假日期间客流特点，结合车票预售情况进行研判，制定大客流组织方案，做出应急补岗人员计划，加强应急值守。

在大娄山服务区，记者看到现场运营井然有序，工作人员正在对发电机、污水处理系统、消防设施等再次进行全面检查，确保设施设备运行正常。

图为位于贵州遵义的大娄山服务区（无人机照片）。（贵州高速集团供图）

安全是旅途通畅舒畅的前提。五一期间，杭州高速交警将开展专项整治行动。紧盯大客车、危化品车、货车、面包车等重点车辆，对违法行为开展动态查处，对装载不规范的车辆及时劝返，精细化管理打造“无忧高速”。

交通部门提醒，五一期间旅客出行集中，建议提前查看路况，并确认出发和到达车站，避免耽误行程。在旅行过程中，共同营造安全、有序、文明的出行环境。

监制：刘江

记者：魏一骏、向定杰、邵鲁文

海报设计：孙鹏程

编辑策划：王乃水

(责编：申佳平、陈键)

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