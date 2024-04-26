黄韬铭、于文静

原标题：我国将从三方面提升长江禁渔执法监管效能

农业农村部部长唐仁健25日在此间表示，长江十年禁渔实施以来，禁渔秩序总体平稳。与此同时，非法捕捞越来越隐蔽，夜间作案、潜水电捕鱼等情况较多，打击查处难度较大。下一步我国将全面提升长江禁渔执法监管效能。

当天，农业农村部在重庆召开长江十年禁渔工作推进会。唐仁健在会上介绍，2023年长江干流规模性非法捕捞案件比2020年下降65%，非法捕捞高发频发态势得到有效遏制。

“但也要看到，随着长江鱼类持续恢复和执法力度持续加大，非法捕捞的时间、地点、手段都越来越隐蔽，夜间作案、交界水域‘打游击’、潜水电捕鱼等花样层出不穷，打击查处难度大大增加。”唐仁健说。

对于下一步如何全面提升长江禁渔执法监管效能，唐仁健表示，将采取三方面针对性措施。

一是常态化开展跨部门联合执法。建立信息平台互通、执法资源共享、案件顺利移交的长效协作机制，在关键时间节点组织开展水上巡航、陆上排查、市场检查，针对长江口等省际交界水域常态化开展联合执法行动，形成水上打、岸上查、源头堵的强力震慑。

二是下功夫消除非法捕捞隐患。依法集中清理“三无”船舶，加强农民自用船舶管理。强化禁用渔具制作销售监管，依法清理取缔制造“三无”船舶、禁用渔具的黑窝点、黑作坊。按照制度规定细化标准、明确类型，打击整治违规垂钓，规范有序开展休闲垂钓。

三是全天候强化重点水域监测监管。加快布局建设，对接连通长江流域统一渔政执法信息化平台，促进省际、部门间执法信息共享共用，提升打击非法捕捞行为的精准度、有效性。

(责编：申佳平、陈键)

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