周斌

原标题：App扣费前提醒一声有那么难吗

今年4月初，本报刊发《本想免费试用，结果被扣一年会员费 记者调查App“免费试用”“低价享用”乱象》一稿，引发热议，相关话题冲上热搜。之后，多位读者来电称，还有不少App扣费前不提醒，导致自己后续没有使用该App却每月都在被扣会员费。

“扣费前没有任何提醒，我是查看账单时才发现××App在扣我钱”“我卸载了××App，它隔一段时间就发信息提醒我上线，但扣款时从没提醒过我”“提醒倒是提醒了，但是在App内推送了消息，混杂在一大堆乱七八杂的信息中，根本发现不了”……读者吐槽道。

App扣费前应不应该提醒用户？该怎样提醒？一些App不提醒就扣费的现象又该如何整治？带着问题，记者进行了调查采访。

“被悄××App‘偷’走了3个月会员费。”海南海口的王先生近日向《法治日报》记者抱怨道。原来，前不久，他偶然查询手机账单时，发现3处不明方向的支出，每月18元。后来一查发现，是悄××App的扣款。

想了半天，王先生才想起来，去年年底，为了设置自己喜欢的闹铃，他开通了悄××App会员，首月0.1元，系统自动勾选了“自动续费”，之后每月会员费18元。“我就当月用了下，后面一直没用，如果商家扣费前能提醒一声，我肯定早就取消了。”

“App扣费前提醒一声有那么难吗？！”王先生说。

这也是很多用户的心声。记者调查发现，不少受访者都表示遇到过App不提醒或没有显著提醒导致自己被扣费的情况。

《网络交易监督管理办法》第十八条规定：网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前5日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选择；在服务期间内，应当为消费者提供显著、简便的随时取消或者变更的选项，并不得收取不合理费用。

受访专家指出，消费者有“被提醒的权利”，App商家应当依法履行提醒义务，在自动续费扣费前按照规定提前提醒、显著提醒，执法部门要进一步强化监管，加大处罚力度，并联合行业组织制定自律规约、技术标准、服务规范，共同改进自动续费的提醒机制，保障消费者合法权益。

扣费前从未作提醒

删除半年仍在收费

来自江西南昌的李女士也有和王先生类似的经历——最近，她发现自己的手机话费比往年多一些，于是下载客户端查询详细账单，发现账单中显示其开通了××视频App会员，已经连续8个月以每月21.9元的费用自动续费。

李女士对自己什么时候开通了该App会员已经完全没有印象了，她查了自己的手机短信，对方扣款前没有发送过任何提示。她又打电话询问手机运营商、联系该App客服，要么被告知“自动扣费不接受退款”，要么说给上级汇报，之后再无音讯。

“这是偷偷扣费！我要是不查话费账单，自动续费80个月也发现不了。”李女士愤愤不平道。

为减脂健身，北京丰台的唐先生下载了一款运动App，开通自动续费会员，每月会员费19元。锻炼一段时间后，他慢慢就不再使用了，后来干脆就卸载了该App。

但每月的会员费还在继续扣。“App从来没有在扣费前提醒过，都是扣完费我才收到短信提示。”唐先生翻开自己的手机短信记录向记者展示，“扣完费后，我想着都已经扣费了，这个月先继续用用，等下次扣费前再取消订阅，结果一忘记就又被扣了一个月会员费”。

连续被扣费几个月后，他终于在收到扣费短信后第一时间取消了该App订阅。“被扣的钱虽然不多，但非常不爽，感觉被商家套路了。”唐先生说，他之前使用过的××音乐App、××网盘App等都存在扣费前不提醒的情况。

在社交平台上，很多网友吐槽自己被App“不知不觉间”续费的经历：“大早上银行卡被扣款，以为是被盗刷了，结果是××App自动续费，之前没有任何提醒”“今天没事查账单，才发现有多个App之前开了自动续费没有关闭，扣款前也不通知，已经扣了好几个月了，要不是看账单根本发现不了”……

记者在某第三方投诉平台搜索“自动续费”，跳出的投诉超过15万条。投诉内容主要包括：App开通自动续费后从未被提醒就扣费；自动续费机制不合理，已经关闭自动续费却仍扣费；未到期限提前自动续费扣款；自动续费提醒发到App消息框等，用户难以发现；长时间未登录甚至已删除App，仍在自动续费且没有任何短信提示。

记者注意到，让不少消费者尤其气愤的是：某个App已经长期未登录使用，有的甚至已经卸载了，App商家隔段时间还发短信提醒其上线，比如“有×××优惠促销”“回来交新朋友”“准备了回归礼”等，但从来没提醒过其忘记取消自动续费，还在一直扣费。

“商家既然知道我这么长时间没有登录使用其App，也知道我一直在支付会员费，为什么就不能提醒我下？哪怕是扣费前短信提醒我下也行啊。”山东济南的张女士说。

北京航空航天大学法学院副教授王琦说，App收费，消费者有“被提醒的权利”，这也是为了保障消费者知情权和选择权，让消费者能够在服务期间随时取消或变更服务，避免不合理的费用，商家应当依法履行提醒义务。

App内提醒易忽略

显著方式有待细化

记者调查发现，实际上有些App在扣费前会发出提醒信息，但很多用户对此并不满意。

来自山东青岛的李女士去年下半年下载了××音乐App，一个月后在不知情的情况下被扣了下个月的会员费。她联系App客服，以商家未履行“在自动续订、自动续费前5日以短信、消息推送等显著方式提醒用户”规定为由，要求退款。

不料客服却说，App进行了提示。原来，商家在App内以消息推送的方式进行了提醒。李女士找了半天，在一堆混杂了音乐评论、点赞、新歌上线提醒等信息中找到了这条扣费提示信息。“要不是客服提示，我从来没进入过这个界面，更没有留意和点开过相关信息。”

“这能叫‘显著’提醒？”李女士不满意客服的答复，选择继续投诉，一开始对方以“自动续费是你自己勾选的”为由，拒绝退费；李女士经过多日沟通维权，对方才最终同意退费。

“不‘显著’提醒就是无效提醒。”李女士说。

对此，不少受访消费者感同身受。一位受访者举例说，××网盘App的扣费提醒，需要用户打开App消息栏才能找到，而App消息栏每天都有不少无用消息推送，没几天就积累了一大堆，一般用户都不会去关注，这样的提醒难以起到作用。

怎样算显著提醒？唐先生认为应当区分情况，如果是经常上线阅读消息的活跃用户，商家肯定可以识别，在App中发信息提醒属于显著方式；如果是长期不上线甚至已经卸载App的用户，此时采用短信甚至电话通知等才算显著方式。

在北京朝阳的何女士看来，一次性收取年费特别是年费比较高的App，显著提醒应当有别于每月收取且费用较低的。她举例说，自己今年2月曾使用一款学习类App，“14日免费试用，试用后588元一年”。App仅在免费试用第7天发短信提示了，之后再未提示，自己工作忙忽略了，最终被扣了588元。“后来我在社交平台搜索这款App使用情况，发现不少人和我一样因为粗心大意被扣了一年会员费。”

采访中，还有多位受访者提出，现在不少老年人也经常使用App，扣费前如何能够“显著”“有效”提醒是一道亟待解决的难题。

“在App里提醒我根本没注意过。短信提醒，有时候提醒一次转头就忘记了，再想起来时已经扣钱了；有时候过了很长时间才发现，提示短信被当成垃圾短信隔离了。”山东枣庄的宗阿姨告诉记者，自己平时喜欢用手机看书刷视频，下载了不少App，被扣了不少钱，家里孩子给手机进行清理才发现。

“发短信的话，能否多提醒几次，或者针对60岁以上老年人电话提醒下？”宗阿姨说。

有网友分享自己的经历：去年看母亲的手机，发现她开通了多个App自动续费，最长的一个从2014年就开通会员了，至今一直在扣费，但母亲从未察觉。

“现在科技这么发达，开通会员时都关联了社交、支付账号等，完全可以辨别出哪些用户是老年人，建议商家使用电话的方式提醒。实际上很多商家早就使用AI客服了，扣费提醒完全可以使用AI客服电话提醒。”宗阿姨的女儿说。

内容方式均应显著

制定标准强化监管

受访专家指出，App以“显著方式提请消费者注意”，“显著”应当包括通知内容的显著（如字体、颜色、位置）和提醒方式的显著，建议商家采取更符合消费者尤其是老年人习惯的提醒方式。

在西南政法大学经济法学院副教授马勇看来，“显著方式”是指无论是否打开或使用App，都能够引起用户注意、准确传达提醒信息的方式，“只是通过App内发送信息，不算显著方式”。

“对于老年人等特定群体，他们听、视觉能力及智能手机的操作能力都相对较弱，因此建议网络服务经营者采取更符合老年人习惯的提醒方式，保障信息传达的准确性和有效性。”王琦补充道，考虑到个人隐私和对个人生活安宁的保护，电话提醒等方式应当在获得消费者明确同意的前提下进行，且不能过于频繁。

北京金诚同达律师事务所管理合伙人张国栋律师认为，电话提醒属于显著方式，但不宜将打电话提醒认定为网络服务经营者的强制性义务，“可以引导网络服务经营者结合用户情况以及使用情况，在短信以及消息推送的基础上与电话方式结合使用”。

专家指出，删除App不等同于解除自动续费，商家可以继续收费，但若用户卸载App后商家不进行扣费提醒或提醒方式不够显著，则违背诚实信用原则。“在用户卸载或删除App时，平台或手机系统应该提醒用户，其在该App上已订阅付费项目，一方面由其自由决定是否继续卸载，另一方面也提醒用户，若决定不再使用付费服务，应及时取消订阅，避免损失。”马勇建议。

《网络交易监督管理办法》明确，网络交易经营者违反本办法第十八条等规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责责令限期改正，可以处5000元以上3万元以下罚款。

在受访专家看来，这样的处罚力度可能不足以督促一些商家严格落实提前提醒、显著提醒的义务，需要加大商家的违法成本。

马勇认为，相关部门应形成治理合力，厘清各自的监管职能并建立有效的协作机制。行业组织和相关机构可以制定自律规约、技术标准、服务规范，共同改进自动续费的提醒机制。尤其是头部企业应当担负社会责任，通过完善内部管理和发挥示范效应，倒逼全行业提醒机制改革。

“进一步规范未提前提醒、不显著提醒难题，可以考虑两个方面的路径：一是压实平台责任，强化平台的管理职能，要求其主动督促不履行提醒义务的经营者整改，直至对相关服务或者App做下架处理。二是对于免密支付+自动扣费的支付业务作出限制，比如在扣费之前要求相关支付平台或者金融机构作出显著提醒。同时对于自动续订和续费作最长周期的限制，从而避免消费者因疏忽、卸载等行为长年持续扣费。”马勇说。

王琦建议执法部门开展专项治理，并在日常的“双随机、一公开”监管中对自动续费乱象进行更大力度的抽查和曝光。同时，行业协会和社会组织也应发挥积极作用，完善行业自律，为消费者提供咨询，制定本行业企业自动续费的自律规范、标准等，规范引导企业落实消费者权益保护。

(责编：申佳平、陈键)

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