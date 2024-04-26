人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：所谓中国“产能过剩”是“双标主义”

潘洁、谢希瑶
2024年04月26日09:14 | 来源：新华网
小字号

原标题：商务部：所谓中国“产能过剩”是“双标主义”

　　针对近期一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，商务部新闻发言人何亚东25日表示，这是典型的自相矛盾和双重标准，是一种“双标主义”，既会阻滞全球绿色转型，动摇气候变化合作的信心，也会挫伤企业开展对外贸易投资合作的决心。

　　在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，产能问题要在经济全球化大背景下，充分考虑全球分工和国际市场的现实情况，要秉持客观、公正和科学立场。对新能源来说，从全球范围看，不是产能过剩，而是产能短缺。

　　他说，当前，发展绿色、低碳、环保的新能源，是全球应对气候变化的重要举措。新能源产品的需求不断增长，未来发展潜力巨大。中国新能源产业持续提供可负担的优质产能，为全球绿色发展作出重要贡献。

　　“有关国家和地区不能一边高举绿色发展的大旗，一边挥舞保护主义的大棒。”何亚东说，希望相关国家客观、理性、全面看待全球新能源市场的需求和中国新能源产业的发展，公正评价中国新能源产品在全球绿色转型中发挥的重要作用。

　　“我们愿意在坚持市场化原则的基础上，与各方加强沟通协调，推动产业合作，实现互利共赢，共同推动全球绿色发展。”他说。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
池州至黄山高铁今日正式开通运营
　　人民网北京4月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，池州至黄山高铁（以下简称池黄高铁）今日正式建成通车，届时池州旅客乘坐高铁前往九华山和黄山风景名胜区将更加便捷。 池黄高铁位于皖南山区，起自池州站，途经安徽省池州市贵池区、青阳县，黄山市黄山区、黟县，接入黟县东站，正线全长125公里，设计时速350公里。…
匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段实现铺轨贯通
　　人民网北京4月26日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间4月25日14时30分（北京时间4月25日20时30分），在匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境（以下简称匈塞铁路诺苏段）的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。 匈塞铁路塞尔维亚境内。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部