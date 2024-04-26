潘洁、谢希瑶

原标题：商务部：所谓中国“产能过剩”是“双标主义”

针对近期一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，商务部新闻发言人何亚东25日表示，这是典型的自相矛盾和双重标准，是一种“双标主义”，既会阻滞全球绿色转型，动摇气候变化合作的信心，也会挫伤企业开展对外贸易投资合作的决心。

在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，产能问题要在经济全球化大背景下，充分考虑全球分工和国际市场的现实情况，要秉持客观、公正和科学立场。对新能源来说，从全球范围看，不是产能过剩，而是产能短缺。

他说，当前，发展绿色、低碳、环保的新能源，是全球应对气候变化的重要举措。新能源产品的需求不断增长，未来发展潜力巨大。中国新能源产业持续提供可负担的优质产能，为全球绿色发展作出重要贡献。

“有关国家和地区不能一边高举绿色发展的大旗，一边挥舞保护主义的大棒。”何亚东说，希望相关国家客观、理性、全面看待全球新能源市场的需求和中国新能源产业的发展，公正评价中国新能源产品在全球绿色转型中发挥的重要作用。

“我们愿意在坚持市场化原则的基础上，与各方加强沟通协调，推动产业合作，实现互利共赢，共同推动全球绿色发展。”他说。

(责编：申佳平、陈键)

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