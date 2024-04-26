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重磅发布！一系列重大科技成果来了

2024年04月26日09:15 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨重磅发布！一系列重大科技成果来了

　　在25日举行的2024中关村论坛年会开幕式上，一系列重大科技成果发布，涉及人工智能、芯片、量子计算等前沿科技领域。

　　论坛发布了十项重大科技成果，包括：全模拟光电智能计算芯片、量子云算力集群、300兆瓦级F级重型燃气轮机完成总装、第三代“香山”RISC-V开源高性能处理器核、“北脑二号”智能脑机系统、转角氮化硼光学晶体原创理论与材料等。

　　——全模拟光电智能计算芯片。清华大学戴琼海团队研制出的国际首个全模拟光电智能计算芯片，在智能视觉目标识别任务方面的算力是目前高性能商用芯片的3000余倍。

　　——量子云算力集群。由北京量子信息科学研究院联合中国科学院物理研究所、清华大学等团队联合完成，实现了五块百比特规模量子芯片算力资源和经典算力资源的深度融合，总物理比特数达到590，综合指标进入国际第一梯队。

　　——300兆瓦级F级重型燃气轮机完成总装。由国家电力投资集团有限公司研制，是我国自主研制的最大功率、最高技术等级重型燃气轮机，具有清洁低碳安全高效等特点，对保障国家能源安全具有重要意义。

　　据了解，4月29日，论坛还将举办专场活动，面向全球发布一批重大原创成果、重磅创新政策、最新研究报告，持续打造全球前沿科技和未来产业的“风向标”。

　　据介绍，本届论坛以“创新：建设更加美好的世界”为主题，设置论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动5大板块，将举办近120场活动。（记者高亢、张泉、张漫子）

(责编：申佳平、陈键)
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