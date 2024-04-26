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全球首款通用智能人“通通”亮相

何亮 马爱平
2024年04月26日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：全球首款通用智能人“通通”亮相

　　“嗨，我叫‘通通’，很高兴认识你们！”在25日举行的2024中关村论坛年会开幕式上，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个通用智能人“小女孩”——“通通”可爱亮相，并入选了2024中关村论坛年会十大重大科技成果。

　　“她不仅能够理解你的话语，还能领会你的意图，甚至在你忙碌时主动提供帮助。”北京通用人工智能研究院院长朱松纯告诉记者，“通通”是国际上首个具身通用人工智能系统原型，基于原创的认知架构理论框架以及自主研发的学习和推理框架，拥有独特的“心智”。

　　在人机交互时，“通通”会因为好奇而走进一个个房间，看看里面有什么新鲜事物；也会凭借主动视觉能力，主动寻找抹布收拾洒到地上的牛奶……经过通用人工智能评级标准与测试平台（TongTest）测试，“通通”目前的表现与人类3到4岁儿童相当。

　　“‘通通’的诞生，是我国在通用人工智能领域核心技术‘从0到1’的突破。”朱松纯告诉记者，“通通”实现了由价值和因果驱动的自主智能，其推理和决策过程具备透明、可解释性，确保了人机互信，为智能体的安全可靠交互提供了坚实保障。

　　当前，广泛应用的人工智能模型多以海量数据为基础，利用大量算力和存储进行数据分析，但其距离拥有与人类通用认知能力相当的智能仍有较大差距。要想迈向通用人工智能，需要原始创新的技术突破。

　　朱松纯表示，“通通”在日常学习与训练中，使用的A100芯片不超过10块，这意味着“通通”不依赖庞大的算力和海量数据就能学习成长。

　　“研发‘通通’的技术路径，不再依赖大数据、大算力，而是以‘小数据大任务’的范式与我国人工智能的发展形成闭环。”朱松纯介绍，随着持续迭代，“通通”可作为通用底座，支撑各类垂直应用场景，形成千万个“通用智能人”，赋能千行百业。同时“通通”也可以与具身智能机器人相结合，为智能制造、智慧城市、医疗健康等领域带来革命性变化。

(责编：申佳平、陈键)
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