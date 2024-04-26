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我国有望成为首个实现火星采样返回的国家

付毅飞
2024年04月26日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：我国有望成为首个实现火星采样返回的国家

　　中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁在4月24日举行的2024年中国航天大会主论坛上透露，我国计划于2030年前后发射天问三号探测器，实施火星采样返回任务。“纵观世界各国目前的进展，我国有望成为第一个火星采样返回的国家。”他说。

　　天问一号火星探测器成功发射，实现了火星环绕、着陆，祝融号火星车开展巡视探测，在火星上首次留下中国人的印迹，中国航天实现从地月系到行星际探测的跨越。

　　中国人探索深空的脚步不会停止。吴伟仁透露，我国计划在2025年前后发射天问二号探测器，对距离地球4000万公里外的一颗小行星进行伴飞探测和取样返回；2030年前后发射天问三号探测器，实施火星采样返回任务。

　　据介绍，目前我国已经开始筹划建设世界首个火星样品实验室，同时深化论证天问四号探测任务，或将开展木星及其卫星环绕探测，并在之后抵达天王星。

　　会上，吴伟仁披露了我国多项深空探测重点任务。

　　“小行星撞击地球概率极小，但危害极大。历史上，小行星曾经多次撞击地球，造成了恐龙灭绝等重大灾害。”吴伟仁说，我国已经开展小行星防御计划，预计将在2027年前后对一颗数千万公里外的小行星实施动能撞击，使其改变运行轨道，并在轨开展撞击效果评估，力求实现“撞得准，推得动，测得出，说得清”目标。

(责编：申佳平、陈键)
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