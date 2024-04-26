中关村力争到2027年初步建成世界领先科技园区
2024年04月26日09:18 | 来源：光明日报
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原标题：中关村力争到2027年初步建成世界领先科技园区
工业和信息化部、科学技术部、北京市人民政府近日联合印发《中关村世界领先科技园区建设方案（2024—2027年）》，明确了中关村建设世界领先科技园区的总体要求。
方案提出，到2027年，初步建成世界领先科技园区。力争在生命科学等领域达到全球领先水平，在颠覆性技术和关键核心技术上实现重大突破；打造高水平人才集聚地，人才梯队体系较为完备，成为全球向往的创业乐土；成为初创企业孕育地、全球领先的创新型企业栖息地，在重点领域持续涌现世界一流企业；基本形成新一代信息技术、医药健康、智能装备、绿色智慧能源4个具有技术主导权的世界级产业集群，推进制造业重点产业链高质量发展，超前布局引领世界发展的未来产业；成为国际创业投资机构集聚区，创业投资基金规模世界领先；具有全球竞争力的开放创新生态全面形成，打造产业高度集聚、开放创新活跃、机制高效有力、基础设施完善、环境清新优美的中国特色社会主义创新园区，成为世界科技园区发展的重要标杆。
方案提出，展望2035年，全面建成世界领先科技园区，中关村的影响力、竞争力、引领力全球领先，为建成科技强国、制造强国和实现中国式现代化提供强大支撑。
(责编：申佳平、陈键)
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