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海关重拳打击进出口侵权违法

本报记者 张翼
2024年04月26日09:18 | 来源：光明日报
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原标题：海关重拳打击进出口侵权违法

　　 海关总署25日发布的《2023年中国海关知识产权保护状况》显示，海关持续开展知识产权保护“龙腾行动”，重拳打击进出口侵权违法活动。2023年，全国海关在进出口环节实施知识产权保护措施6.7万次，实际扣留侵权嫌疑货物6.21万批8288.94万件。

　　 2023年，上海、宁波、厦门、深圳、黄埔等海关严厉打击“入口”“贴身”类侵权商品，查获侵权食品、纸尿裤、化妆品等侵权货物17批576.7万件。北京、天津、呼和浩特、大连、宁波等海关强化与安全相关商品的监管，查获侵权机器设备与汽车零部件、轴承等侵权货物67批、41.2万件；重庆、西安等海关密切关注中欧班列货物知识产权保护，查获侵权货物9批、3.8万件，促进中欧班列健康有序发展。全国海关严厉打击侵权行为，护航企业创新发展，广州海关一次性查获侵犯自主知识产权的手机、服装等侵权货物2.5万件，南京海关一次性查获侵犯外资企业知识产权的牙刷包装物59万个，并移交公安机关处理。

　　 针对寄递渠道“化整为零”“蚂蚁搬家”式进出境侵权违法行为高发态势，全国海关开展“蓝网行动2023”，通过加强对寄递企业宣讲、规范申报管理、强化风险分析和信息共享、加大资源投入和执法力度，全面提升综合治理效能。行动期间，全国海关在寄递渠道累计扣留侵权嫌疑货物5.84万批、703.88万件。北京海关及时关注新兴高频寄件地，通过对国际邮件总包加强监管，查获转关出口侵权货物2100批、2467件。

　　 随着互联网新业态的蓬勃发展，跨境电商渠道执法力度持续加大。2023年，全国海关在跨境电商渠道扣留侵权嫌疑货物2.66万批、430.32万件，同比分别增长26.4%、6.6%。青岛海关对跨境电商渠道货物开展专项打击，查获侵权货物782批、1459件。成都海关对跨境电商航线货物实施知识产权专项布控，查获侵权货物877批、1.2万件。同时，杭州、宁波等海关加强对以市场采购等贸易方式进出口的侵权货物的监管，织密织牢知识产权保护“安全网”。

(责编：申佳平、陈键)
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