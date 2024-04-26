本报记者 温源

原标题：2030年绿色保险服务体系将基本健全

近日，金融监管总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》，对加强重点领域绿色保险保障、加强保险资金绿色投资支持、加强绿色保险经营管理能力支撑以及工作保障等提出明确要求。

指导意见提出，到2027年，绿色保险政策支持体系比较完善，服务体系初步建立，风险减量服务与管理机制得到优化，产品服务创新能力得到增强，形成一批具有典型示范意义的绿色保险服务模式，绿色保险风险保障增速和保险资金绿色投资增速高于行业整体增速，在促进经济社会绿色转型中的作用得到增强。到2030年，绿色保险发展取得重要进展，服务体系基本健全，成为助力经济社会全面绿色转型的重要金融手段，绿色保险风险保障水平和保险资金绿色投资规模明显提升，社会各界对绿色保险的满意度、认可度明显提升，绿色保险发展市场影响力显著增强。

在加强重点领域绿色保险保障方面，指导意见从负债端提出九项重点工作任务，包括提升社会应对气候变化能力、保障绿色低碳科技创新、推动能源绿色低碳转型、推进碳汇能力巩固提升、支持绿色低碳全民行动、提高企业环境污染防治水平、服务工业领域绿色低碳与绿色制造工程发展、推进城乡建设节能降碳增效、助力交通运输绿色低碳发展等。在加强保险资金绿色投资支持方面，指导意见从投资端提出三项重点工作任务，涉及完善绿色投资管理体系、强化保险资金绿色发展支持、加强绿色投资流程管理等。

(责编：申佳平、陈键)

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