通用智能人“通通”。受访者供图

人民网北京4月25日电 （记者赵竹青）4月25日，2024中关村论坛年会在北京开幕，10项重大科技成果发布。其中，以全球首个通用智能人小女孩“通通”等为代表的一系列人工智能科技成果入选。

“通通”是由北京通用人工智能研究院研发的国际首个具身AGI（通用人工智能）系统原型。她不仅能够理解你的话语，还能领会你的意图，甚至在你忙碌时主动提供帮助。基于原创的认知架构理论框架，以及自主研发的学习和推理框架，“通通”拥有独特的“心智”：她会因为好奇而走进一个个房间看有什么新鲜事物；她拥有主动视觉能力，看到牛奶撒到地上，爱干净的“通通”会主动寻找抹布收拾干净。经过通用人工智能评级标准与测试平台（TongTest）测试，“通通”的表现与人类3-4岁儿童相当。

通用智能人“通通”可以自主应对多种场景。受访者供图

北京通用人工智能研究院院长朱松纯介绍，与当前火热的“大模型”有所不同，“通通”是基于认知架构，由价值和因果驱动的自主智能，能够通过多模态交互达到价值与人类对齐，具备透明、可解释的推理和决策过程。

朱松纯告诉记者，“通通”的日常学习与训练使用不超过10块A100芯片，这意味着“通通”不依赖庞大的算力和海量数据就能学习成长。也就是说，“通通”的打造，避开了对大数据大算力的依赖，以“小数据大任务”的新范式，助力新质生产力发展。

“当前广泛应用的AI模型主要以海量数据为基础，利用大量算力和存储进行数据分析，但其决策距离人类通用认知能力的智能仍有较大差距。迈向通用人工智能，需要原始创新的技术突破。”朱松纯表示，“通通”是我国在通用人工智能领域核心技术“从0到1”的突破。未来，“通通”可作为通用底座支撑应急、交通、教育、康养、制造、政务等各类垂直应用场景，形成千万个“通用智能人”赋能千行百业。

中关村论坛年会上发布的这十项重大科技成果还包括全模拟光电智能计算芯片、量子云算力集群、300兆瓦级F级重型燃气轮机完成总装、第三代“香山”RISC-V开源高性能处理器核、“北脑二号”智能脑机系统、转角氮化硼光学晶体原创理论与材料等。

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(责编：赵竹青、高雷)

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