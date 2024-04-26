人民网记者 王仁宏

企业发展一头连着生产、一头连着生活。十年间，我国经济总量从50万亿元量级跃至114万亿元，人均国内生产总值突破1万美元，人们生活不断改善，正在从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行转变。 面对人们日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。人民网《对话企业家》栏目推出“服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。

日益完善的民航基础设施、更加丰富的航线网络，乘坐飞机出行，已成为现代人远途出行的日常体验。去年以来，得益于文旅商贸往来的逐步恢复，我国民航业呈现出加速复苏态势，并在国内国际“双向齐飞”中，释放出更多发展潜力。

面对市场复苏态势，民航从业者如何抢抓机遇，在自我革新中奔向“诗与远方”？

近日，国泰集团行政总裁林绍波在做客人民网《对话企业家》栏目时表示，随着经济的不断恢复，今年旅客对航空飞行的需求预计还将持续上升，亚太区尤其是中国的航空市场将释放出巨大的发展潜力。行业各方需紧抓机遇，以更优质的服务架好连接中外的“空中桥梁”。

今年以来，在经济企稳、需求增长和国际航线进一步恢复等多重因素支撑下，一季度民航业延续增长势头，实现“开门红”。

数据显示，2024年一季度，民航运输生产开局良好，旅客运输量和货邮运输量均创下历年一季度最高值。客运方面，全行业一季度共完成旅客运输量接近1.8亿人次，同比增长37.7%，较2019年同期增长10.2%。

春江水暖鸭先知。从中国民航局已批复的2024年夏秋航季航班计划来看，3月31日至10月26日，有188家国内外航空公司计划每周安排客货运航班12.2万班，民航运输呈现稳步增长。

新航季计划航班量持续增长，从侧面反映出行业从业者对今年国内民航发展的乐观预期。

谈及行业整体的景气度，在民航业深耕近30年的林绍波感受则更为深刻。去年年底，国泰航空的客运航班数量已恢复至疫情前的70%，预计今年第二季度恢复至80%，2025年第一季度恢复至100%。

当然，行业需求的快速增长，在一定程度上对相对滞后的供给链条形成考验，让林绍波一度面临“人手不够”“供给跟不上”的境况。这在行业整体正“热腾”的当下，更像是“幸福的烦恼”。

“这些只是短期问题，预计在一两年内便可恢复正常。今年我们将邀请5000多位员工加入国泰，如此大规模的招聘在国泰也是史无前例。”林绍波说。

对于今年发展，他自信满满：“我们对航空业的发展非常有信心。”这份自信，源自他和所在平台多年的积累，也来自他对行业未来的趋势判断。

林绍波看到，近年来，粤港澳大湾区一体化发展正助推大湾区加速形成世界级机场群。庞大的人口基数和年轻的人群结构，也为民航业带来了无限前景。

不仅如此，以冰雪、文化、自驾休闲等推动的“文旅热”在各地轮番上演，人们对外出度假的体验需求更加强烈，也为民航业发展带来持久助力。

谈及今年发展目标，林绍波表示，仍坚定将“植根香港、背靠祖国、联通世界”作为支撑国泰持续增长的核心战略，依然将粤港澳大湾区定义为国泰发展的重要市场。

在信息碎片化和需求多元化的当下，持续吸引大家目光或许会“难上加难”。如何以创新优化服务品质，是各行各业长期深耕的重要课题。

这一次，他依然将目光瞄准了“数字化”。他表示，尽管在当下的语境中，“数字转型”已是“老生常谈”，但行业目前仍集中于对数字技术的复制应用阶段，对数据的分析、共享和辅助决策等方面的潜力仍待挖掘。

基于此，近年来，国泰航空全力加快数字化转型，将数字化贯穿于办公、货运、机上服务等全流程，为往来旅客提供更加便捷、舒适的飞行体验。

在客运方面，通过引入先进数字和人工智能技术，在线上多渠道与用户进行一对一互动，以智能服务满足用户出行的多元需求；在货运领域，国泰货运搭建起一套成熟数据分享系统，在分析中持续优化运送方案，在技术辅助中持续探索成本和效率之间的“最优解”。

同时，国泰航空通过引入更多地方特色美食，以更加多元、更加多样的服务，让来自不同地区、有着不同文化背景的乘客感到宾至如归，在品质服务中做好文化的传播者。

“国泰今年仍将继续加码大湾区市场，在内地增设更多航点，以满足日益增长的市场需求，力争在自我革新中实现与更多人群的‘双向奔赴’。” 林绍波说。

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(责编：王仁宏、高雷)

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