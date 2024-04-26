人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）为充分发挥保险在促进经济社会发展全面绿色转型中的重要作用，积极稳妥助力碳达峰、碳中和，近日，金融监管总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《意见》明确，围绕重点领域、重点行业加大绿色保险风险保障力度，不断挖掘行业风险特点和保障需求，持续提升服务能力。

2022年，原银保监会发布的《关于印发绿色保险业务统计制度的通知》明确，绿色保险，是指保险业在环境资源保护与社会治理、绿色产业运行和绿色生活消费等方面提供风险保障和资金支持等经济行为的统称。负债端包括保险机构围绕绿色低碳、可持续发展提供的保险产品和服务；资产端包括保险资金在绿色产业进行的投资。

“通过调研，我们发现市场主体对绿色保险发展原则、目标任务的认识仍需进一步统一，在推动发展方向、激励约束政策、监督评价体系、信息共享机制等方面亟需政策引领和支持。”金融监管总局有关司局负责人表示，《指导意见》拟从总局角度，强化统筹引领、优化政策手段、形成发展导向，促进绿色保险发展进一步走深走实，更好服务于实体经济和社会民生。

《指导意见》明确，到2027年，绿色保险政策支持体系比较完善，服务体系初步建立，风险减量服务与管理机制得到优化，产品服务创新能力得到增强，形成一批具有典型示范意义的绿色保险服务模式，绿色保险风险保障增速和保险资金绿色投资增速高于行业整体增速，在促进经济社会绿色转型中的作用得到增强。

到2030年，绿色保险发展取得重要进展，服务体系基本健全，成为助力经济社会全面绿色转型的重要金融手段，绿色保险风险保障水平和保险资金绿色投资规模明显提升，社会各界对绿色保险的满意度、认可度明显提升，绿色保险发展市场影响力显著增强。

值得一提的是，绿色保险作为绿色金融的重要组成部分，可以从负债和资产两端同时发力，充分发挥损失补偿、风险减量、资金引导的作用，助力经济社会全面绿色转型。

为此，《指导意见》从负债端提出9项重点工作任务，旨在提升重点领域保险保障和服务水平。《指导意见》从投资端提出3项重点工作任务，旨在加强保险资金绿色投资支持力度。

其中，在加强重点领域绿色保险保障方面，《指导意见》鼓励保险公司积极围绕服务经济社会发展全面绿色转型，聚焦生态文明建设重点领域、重点行业提供有针对性的风险保障方案，为生态优先、绿色低碳的高质量发展保驾护航。

“绿色保险保障重点任务的主要框架来源于国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中‘碳达峰十大行动’对于绿色发展重点领域的分类，同时结合保险业实际，增加设置服务应对气候变化和提升企业环境污染防治水平两个重点领域。”上述负责人说。

当前，保险业正在积极推动绿色保险发展，取得了明显成效。金融监管总局发布的数据显示，2023年，绿色保险业务保费收入达到2297亿元，赔款支出1214.6亿元。

中国保险行业协会会长于华表示，保险业要在保险保障方面加强保险产品和服务创新，不断提升绿色保险产品保障范围，增加绿色保险产品种类。在绿色产业发展、绿色金融市场建设、传统产业低碳转型、促进环境改善、生物多样性保护、绿色低碳生活等方面，推出有影响力的创新型保险产品。在绿色投资方面，要不断优化资金配置、创新投资工具，重点加强对节能减碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业等重点绿色产业领域的资金支持。

“《指导意见》是金融监管总局在2022年建立发布绿色保险业务统计制度基础上推出的又一重要工作举措，将进一步发挥监管引领作用，推动绿色保险有力有序发展。”上述负责人表示，下一步，金融监管总局将持续推动完善绿色保险政策体系，不断提升绿色保险服务经济社会绿色转型质效，促进绿色保险发展进一步走深走实。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经