近年以来，在全球气候变化的大背景下，极端天气气候事件增多增强，影响着每个普通人的生活。

据世界气象组织的年度报告，2023年是地球有记录以来最热的一年。这一年，全球范围内大雪、冰雹、高温热浪、强对流天气返场不断，给社会生活生产安全带来了巨大威胁。国际顶尖学术期刊《自然》杂志上的研究显示，未来26年内，预计包括创纪录的高温、严重的洪水以及野火等极端天气会使全球收入减少大约19%。

地球气温出现峰值 极端天气频率、强度双升

地球频频“变脸”，原因何在？

国家气候中心二级研究员周兵告诉人民网《财米油盐》，近几年全球极端天气频繁发生，强度也在明显增强，究其原因，主要包括两方面——

一是全球变暖。周兵介绍，人类活动被公认为是导致全球变暖的重要因素。其中，衣食住行等方面的碳排放量，占到了生活碳排放量的15%-20%。2022年，巴基斯坦约三分之一的国土被洪水淹没。分析表明，人类活动的影响占到了该事件的50%-75%。

二是厄尔尼诺事件和拉尼娜事件。据了解，厄尔尼诺事件，是赤道中东太平洋海温大范围持续异常偏高的现象；拉尼娜事件，是赤道中东太平洋海温大范围持续异常偏低的现象。“赤道中东太平洋的冷水、暖水事件，会加剧极端天气事件的强度，同时也会推高全球变暖的温升幅度。”

周兵介绍，2023年，受厄尔尼诺事件和人类活动的影响，和工业化之前平均温度相比，全球温升已达到1.45℃。

气象灾害呈现新特征 防灾减灾进入关键期

面对愈加频发的极端灾害天气事件，每个个体都无法独善其身。国家气候中心气象灾害风险管理室主任王国复指出，全球变化加剧了极端天气发生的频次，导致气象灾害呈现出长期性、突发性、巨灾性和复杂性等新特征，给气象灾害防御工作增加了难度。因此，需要建立新型的防灾减灾救灾模式，进一步加强灾害监测预警预报服务。

当前，我国正在采取一系列科学应对的准备。从政策层面看，今年的政府工作报告中提及的“加强气象服务”等多项工作与之密切相关。

汛期当前，粮食生产和防灾减灾也进入关键时期，中国气象局已于近日专题部署近期汛期气象服务保障工作，提出了多项“硬”要求，包括“精准研判灾害性天气强度、范围和起止时间”“强化临灾预警和高级别预警‘叫应’”“提高气象服务的针对性和预警指向性，及时启动应急预案”等。

极端天气预报难精准 公众应及时关注预警信息

极端天气的突发性、局地性特征，导致其准确预报仍是全世界气象领域公认的难题。

国家气象中心天气预报室副首席预报员李晓兰表示，为最大程度降低极端天气带来的不利影响，公众应及时关注当地气象部门发布的最新预报、预警信息，迅速采取科学的避险措施，保护好自己及家人的人身安全。

根据气象灾害可能造成的危害和紧急程度，气象灾害预警设为蓝、黄、橙、红四个级别，分别代表一般、较重、严重、特别严重。以降雨为例，发布暴雨红色预警，意味着未来3小时内降水量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降水可能持续。

“如果看到了暴雨红色预警，说明情况非常紧急。”李晓兰表示，公众应避免前往山区、河谷等地质灾害隐患区，注意防范山洪、城乡内涝等各类次生灾害，同时密切关注雨水情变化，加强防范，及时避险。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：申佳平

记者：崔靖芳 唐晓彤 刘烨烨

摄像：任峰涛 朱浩铨

剪辑：史新培

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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