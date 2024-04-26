人民网北京4月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部办公厅印发《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》（以下简称《意见》），提出积极推动绿色勘查工作，解决急需关键的技术装备问题，加快构建统筹生态环境保护与找矿突破的现代化装备体系，实现找矿突破高质量发展与生态环境高水平保护相结合，为保障国家能源资源安全提供有力支撑。

《意见》明确分两个阶段加强找矿装备建设：

到2027年，建立找矿装备升级、研发、推广和替换建设机制，模块化钻机、航空物探等绿色勘查装备大幅列装，高光谱、传感器和综合数据分析处理软件等一批关键装备取得突破；打造5~8个不同场景绿色勘查示范工程，培育一批找矿技术装备创新中心，形成1~2个找矿装备中试基地，孕育开拓找矿装备行业新生态，构建“星空地海井”现代化绿色勘查装备体系和现代化野外条件保障体系。

到2035年，建成“星空地海井”现代化绿色勘查技术装备体系，野外作业条件和安全保障程度得到根本性改善，装备水平整体达到国际一流水平。装备智能化、集成化、数字化水平显著提升，呈现装备应用效率高、占地少、污染少、扰动小等绿色勘查特点，助力找矿突破战略行动取得重大突破。

《意见》部署了三方面重点任务：

在找矿装备升级、研发、推广和替换方面，要充分盘活现有仪器装备，加强技术改造和升级，推动传统技术装备向轻便、高效、智能化方向发展；围绕矿产资源精细探测和绿色勘查需求，针对物探遥感、智能化集成化数字化钻探等关键仪器和核心部件，加快“卡脖子”技术装备攻关；开展自主研发找矿装备推广示范和列装，提升国产找矿装备列装率；对技术指标落后、重污染、设备笨重搬迁困难、环境扰动大、自动化程度低、安全隐患高的装备，加快技术装备更新迭代。

在加强绿色勘查装备建设与应用方面，要聚焦沙漠戈壁、草原湿地、森林覆盖区、潮间带滩涂等不同场景绿色勘查需求，针对高海拔深切割地区勘查技术要求，推广成熟自研技术装备，推动技术装备全链条升级，建设典型场景绿色勘查技术装备示范工程；建设技术装备创新中心，打造包括装备研发策划设计、项目设立、装备研制、应用示范与改进在内的技术装备产业全链条系列化创新平台；引导和激励地勘单位、矿山企业等找矿主体加快提升绿色装备列装率。

在推进勘查装备产业化发展方面，要推动产学研用协同创新，强化战略需求引导和企业创新主体地位，扶持专精特新企业，壮大勘查装备行业力量，发展地质勘查新质生产力；加强产业基础平台建设，为制造企业和研究单位提供试验、测试、标定、比对、检验等公共服务，大幅减少研发和工程化成本，加速科技成果转化，促进产业链创新链深度融合；推动首台（套）政策落实，推动将先进、绿色、高效、适用的自主研发找矿装备纳入国家重大技术装备推广应用导向目录。

(责编：杨曦、高雷)

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