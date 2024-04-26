原标题：单体规模最大民航飞机维修库达成重大施工节点

54个液压器通过控制系统联动作业，牵引钢结构屋盖缓缓升起，历经约8小时，整体提升27米，成功到达指定标高42.5米的高度，完成合龙（如图）……24日，港机集团旗下厦门太古翔安新机场维修基地项目1号机库钢结构屋盖整体提升顺利完成，标志着这座世界单体规模最大、跨度最长的民航飞机维修库达成重大施工节点。

1号机库、2号机库是厦门太古翔安新机场维修基地项目的核心部分，钢结构总用钢量近3万吨。其中，1号机库钢结构屋盖作为最大的整体提升单元，重达11393吨，机库门头桁架单跨最大跨度达269.5米，为世界第一，这样的重量和跨度在高空中对接的误差要控制在毫米级，还要保障整体结构的安全性，这对整个施工团队是一个不小的挑战。

厦门太古翔安新机场维修基地项目位于厦门翔安机场飞行区北侧，用地面积约53.73万平方米，建筑面积约29.23万平方米。项目创新的“中轴”设计连接机库和附属建筑，便利物流管理和资源共享，同时，新飞机维修设施将结合环保设计和先进技术，以实现最佳的能源利用和运营效率。新设施能容纳12架广体飞机及6架窄体飞机，其中包括两个独立的喷漆机位，能灵活停放不同机型和维修需求的飞机。

“作为港机集团成立以来最大的单笔投资，此项目的推进进一步彰显港机集团继续投资中国内地的信心，以及通过不断拓展业务为区域航空业发展作出贡献的决心。”港机集团企业发展董事陈正说。

据悉，厦门太古翔安新机场维修基地项目钢结构工程将于今年7月完成，后续将全面开展机电安装、装饰装修及围护结构施工，预计2025年11月实现竣工验收。新飞机维修设施计划于2026年伴随厦门翔安机场的建成通航同步投用。（记者 廖丽萍 通讯员 李美霞 文/图）

(责编：曹淼、李源)

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