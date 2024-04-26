人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

厦门太古翔安新机场维修基地项目1号机库钢结构屋盖顺利提升合龙

单体规模最大民航飞机维修库达成重大施工节点

2024年04月26日16:13 | 来源：福建日报
小字号

原标题：单体规模最大民航飞机维修库达成重大施工节点

　　54个液压器通过控制系统联动作业，牵引钢结构屋盖缓缓升起，历经约8小时，整体提升27米，成功到达指定标高42.5米的高度，完成合龙（如图）……24日，港机集团旗下厦门太古翔安新机场维修基地项目1号机库钢结构屋盖整体提升顺利完成，标志着这座世界单体规模最大、跨度最长的民航飞机维修库达成重大施工节点。

　　1号机库、2号机库是厦门太古翔安新机场维修基地项目的核心部分，钢结构总用钢量近3万吨。其中，1号机库钢结构屋盖作为最大的整体提升单元，重达11393吨，机库门头桁架单跨最大跨度达269.5米，为世界第一，这样的重量和跨度在高空中对接的误差要控制在毫米级，还要保障整体结构的安全性，这对整个施工团队是一个不小的挑战。

　　厦门太古翔安新机场维修基地项目位于厦门翔安机场飞行区北侧，用地面积约53.73万平方米，建筑面积约29.23万平方米。项目创新的“中轴”设计连接机库和附属建筑，便利物流管理和资源共享，同时，新飞机维修设施将结合环保设计和先进技术，以实现最佳的能源利用和运营效率。新设施能容纳12架广体飞机及6架窄体飞机，其中包括两个独立的喷漆机位，能灵活停放不同机型和维修需求的飞机。

　　“作为港机集团成立以来最大的单笔投资，此项目的推进进一步彰显港机集团继续投资中国内地的信心，以及通过不断拓展业务为区域航空业发展作出贡献的决心。”港机集团企业发展董事陈正说。

　　据悉，厦门太古翔安新机场维修基地项目钢结构工程将于今年7月完成，后续将全面开展机电安装、装饰装修及围护结构施工，预计2025年11月实现竣工验收。新飞机维修设施计划于2026年伴随厦门翔安机场的建成通航同步投用。（记者 廖丽萍 通讯员 李美霞 文/图）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜地球频频“变脸”，极端天气该如何应对？
　　近年以来，在全球气候变化的大背景下，极端天气气候事件增多增强，影响着每个普通人的生活。 据世界气象组织的年度报告，2023年是地球有记录以来最热的一年。…
助力经济社会绿色转型 绿色保险发展进一步走深走实
　　人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）为充分发挥保险在促进经济社会发展全面绿色转型中的重要作用，积极稳妥助力碳达峰、碳中和，近日，金融监管总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《意见》明确，围绕重点领域、重点行业加大绿色保险风险保障力度，不断挖掘行业风险特点和保障需求，持续提升服务能力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部