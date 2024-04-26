人民网北京4月26日电 （记者杨曦）据国资委消息，近日，由中国铁建所属中铁十四局承建的甬舟铁路金塘海底隧道“甬舟号”盾构机刀盘顺利下井，标志着世界最长海底高铁隧道盾构机始发进入倒计时。

“甬舟号”盾构机刀盘下井。图片来源：国资委官网

“甬舟号”盾构机直径达14.57米，全长135米，重4350吨，总装达到世界一流水平。该盾构机将从宁波工作井出发，掘进4940米，长距离穿越上软下硬、地质构造带等多处复杂地层，最终在海底实现精准对接并拆解。

甬舟铁路工程全长约77公里，设计时速250公里，是国家中长期铁路网规划重大项目、浙江省大通道建设十大标志性项目之一、舟山综合交通大会战的头号工程，建成通车后将补齐浙江省“省域1小时高铁交通圈”和“市市通高铁”最后一块短板，对加快舟山及宁波融入“一带一路”和长江经济带等具有重要意义。

(责编：杨曦、高雷)

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