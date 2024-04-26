4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

在论坛现场，内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁张轶鹏做客采访间接受了采访。

记者：QQ星作为行业知名品牌，对儿童牛奶市场发展的未来方向以及对消费者对儿童牛奶的消费需求有怎样的预判呢？

张轶鹏：随着我国经济发展，品质型消费的趋势明显。体现在儿童牛奶和相关的消费领域，主要有方面：第一是对安全关注不断提升，家长在为孩子选择奶粉、牛奶等产品时不仅更倾向于大品牌，还对奶源、加工等产品溯源信息越来越关注；第二是全生命周期需求的细分化，在育儿精细化趋势下，家长对于孩子各不同的成长阶段所需营养都非常清晰，推动相关产品供给不断细化；第三是纯天然成为大势所趋，得益于科技发展，如QQ星这样的头部品牌通过奶牛培育的强化，使得天然的营养正成为标配，推动营养品质水涨船高。

记者：前不久，QQ星刚刚发布了一款新品——原生活性乳铁蛋白纯牛奶，该产品的研发背景是什么，与过往发布的产品市场定位有何不同？

张轶鹏：QQ星原生活性乳铁蛋白牛奶是我们今年推出的一款重磅新品，其独创乳铁蛋白定向保护技术C.S.P ，自带具有调节免疫系统/抗菌的活性乳铁蛋白。产品研发主要基于我们对消费者需求和市场成熟度两方面的洞察：从需求看，近年来家长对于儿童免疫力、抵抗力的关注的持续上升，特色是去年的支原体病毒等事件，让妈妈们普遍意识到此类营养的重要性；从市场看，乳铁蛋白一直以来较普遍应用于婴配粉领域，经大量专家论证、背书，在母婴市场具有极佳的口碑和接受度。因此，我们通过研发，在儿童专属牛奶中实现了活性的乳铁蛋白成分，让营养品质进一步升级。

截至目前，QQ星三款主力产品原生DHA纯牛奶、原生A2β-酪蛋白纯牛奶以及原生活性乳铁蛋白春牛牛奶，不同营养物质满足不同阶段、不同需求的儿童成长需求，并正在形成一个全面守护儿童健康成长的细分化产品矩阵。

记者：从原生DHA到原生酪蛋白，再到这次发布的乳铁蛋白，QQ星发布的产品都强调“原生”，这一点是如何考量的？

张轶鹏：正如前面所说，品质消费背景下，纯天然正成为大势所趋，在儿童专属食品领域趋势更加明显。原生营养完全是牛奶自带的营养，不是后天添加或调配的，安全性上有保障，营养层面也更利于孩子吸收。作为中国儿童奶行业的领军品牌，QQ星已深耕“原生营养儿童牛奶”这一领域多年，并在研发中心不断加大该方面技术的投入，加速产品布局、不断细化营养场景，持续5年战略做大原生，旨在满足原生功能新需求，为中国家长们提供安心的全品类儿童乳品。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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