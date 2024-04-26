人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）山西汾酒25日发布公司2023年年度报告和第一季度报告。年报显示，2023年公司实现营业收入319.28亿元，同比增长21.8%；归属于上市公司净利润104.38亿元，同比增长28.93%。基本每股收益8.56元，同比增长28.78%，拟向全体股东每10股派发43.7元现金股利。

年报显示，2023年，公司通过完善汾、竹叶青、杏花村三大品牌联动机制，10亿元级市场持续增加，长江以南核心市场同比增长超30%，全国化布局向纵深推进。青花系列销售占比达到46%，产品结构持续提升，价格带持续上移。推广“一带一路”系列国际化新品，因地制宜开展中华传统节日主题活动，在国际市场讲好中国白酒故事。公司把ESG（环境、社会和公司治理）可持续发展理念与汾酒全面复兴相融合，提升发展质量，进一步巩固核心竞争优势。

同时发布的2024年第一季度报告显示，公司实现营业收入153.38亿元，同比增长20.94%；归母净利润62.62亿元，同比增长29.95%。

(责编：方经纶、高雷)

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