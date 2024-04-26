4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，美腕合伙人蔚英辉做客采访间接受了采访。

记者:关注到美腕近几年都有做一些合规标准方向的动作，很多都走在行业前列，可以详细介绍下美腕在直播电商合规标准建设方面做了哪些内容吗？为什么会进行这些举措？

蔚英辉：作为行业的头部机构，在合规方面，我们一直都以很高的标准严格要求自己，也在带头做好合规标准建设这件事。

2019年，我们成立了行业内第一个QC质检团队，在直播前对所有上播产品进行合规审核，我们对质检团队同事专业背景的要求也很高，大家除了扎实的学历以外，还要具备丰富的从业经验。

2021年5月，我们发布了名为《直播电商商品质量和合规管理规范》的企业标准，这也是整个直播电商行业的第一部企标，对直播选品流程、人员管理、合规管理、售后服务等环节都进行了严格、细致的规范。

不光是围绕直播间和上播产品的合规，我们也在努力规范直播的每一个流程，每一个环节。去年，美ONE也作为主要的起草单位，参编并发布了上海首个《电商主播直播用语规范》的团体标准。

我们希望能够通过自身的高标准、严要求，为整个行业树立合规发展的标杆，也能够引导行业实现长期健康的发展。

记者:很多的新消费品牌通过直播电商这个渠道突出重围，成功破圈，那直播电商的合规标准对于助力新消费品牌成长有何帮助吗？

蔚英辉：直播电商的合规标准坚持让消费者放心买的原则，落实到美腕自身的话，直播前，我们通过三轮选品、三重检查、多维度审核，以严格标准把控产品质量，对消费者负责。

任何品牌的任意一款产品进入我们直播间前，都要经过预筛选、选品会、终选会和合规质检四个环节，即便经过了层层筛选，在直播前，我们的团队也会对品牌资质、商品资质、商品功能、商品卖点、商品详情页内容再进行多维度的审核，当任何一个环节出现问题，我们都会将意见反馈给品牌进行调整，直到品牌资质、产品质量完全符合我们的合规标准才予以上播。

在这个过程中，我们发现有越来越多的新消费品牌都在升级产品的原料还有核心的研发技术，同时注重产品供应链、工艺、审美等综合实力的提升，我们希望通过严苛的合规标准，反向推动国货品牌不断夯实产品品质，提升品牌的核心竞争力。

合规标准对消费的促进作用主要体现在直播过程中，直播中所有展示在镜头前的内容，包括直播间所有的物料、道具、图文信息，都有团队提前审核；我们也有专门的同事确保直播产品讲解内容的合规性，一旦发现有信息缺失或者错漏，立刻会在现场补救、更正，严格避免对消费者造成误导。

记者：我们关注到美腕虽然用户体量很大，但是用户对于直播间的满意度仍旧很高，很多用户都在社交媒体上表扬美腕保护消费者权益方面的举措，想问下美腕在保障消费者权益方面具体有哪些举措？

蔚英辉：我们会为消费者提供全链路服务和三重服务保障。全链路服务，就是从直播前的选品，到直播中的推荐，再到直播后来自商家、平台和直播间的三重服务保障，全链路保障消费者买得安心，用得放心。

展开来讲，售前，我们的选品、质检、合规团队会通过专业、严格的多维度资质审核，确保消费者买到正品；售中，当产品通过一系列审核在直播间上播后，我们的运营团队会在各个社媒平台去做商品的预热和产品的科普，让消费者充分了解产品，判断是否符合自己的需求，理性地选择和购买。到了售后环节，美ONE，包括和美ONE直播间合作的商家、平台都会为消费者提供七天无理由退换货，以及物流时效管理等服务保障。

总的来说，我们致力于打造综合的购物生态系统，丰富的服务体系，还有强大的售后保障来全方位地保障消费者权益，提升消费者购物的体验感和满意度。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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