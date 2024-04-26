4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，美腕副总经理徐戌雄做客采访间接受了采访。

记者：如何评价美腕在行业内的地位和影响力？美 ONE 有哪些核心竞争力和独特价值？在服务品牌和用户的过程中，美腕如何保持对市场和用户的敏感度和洞察力？

徐戌雄：我觉得美腕的行业地位和影响力，一方面来源于自身在直播电商行业持续多年的深耕，不断提升、精进直播电商选品、合规、质检以及售后服务保障等等一系列基础服务。更重要的是，美腕愿意为用户花心思，会去思考“在直播带货以外还能给用户带来什么”这样的问题，无论是直播间内还是直播间外，我们都尝试在内容上带给大家更多的新意和惊喜，比如在直播间开设小课堂，给大家分享专业的美妆护肤知识，比如拍摄《所有女生的offer》综艺，让大家更了解直播电商的台前幕后。

也正是因此，我们收获了越来越多用户的认可与喜爱，所以美腕的地位和影响力可以说是所有的用户和观众所赋予的，从这个角度来说，我们更应该充分发挥影响力的正向作用，在未来，为一直认可，支持，喜爱我们的用户带去更优质的产品和服务，也为整个行业的健康发展贡献力量。

这几年时间，直播电商已经发展成了连接消费者和品牌的桥梁，如果要谈美腕的核心竞争力和独特价值，我认为是有足够专业的能力为用户输出有用的、有趣的内容，告诉消费者产品是什么，怎么样，怎么用，怎么买，帮大家做出最具性价比的购买选择；另外，售后服务能力也是我们直播间核心价值的重要组成部分，一旦出现售后问题，直播间有责任，更有义务协助解决问题，维护消费和的合法权益。

更重要的是，美腕一直视传递“人间烟火正气”为企业的责任和价值观，我们一直强调，我们的主播除了专业，热爱，坚持以外，还要具备足够的同理心，能够设身处地为消费者考虑,持续地获得消费者们的认可和信赖，并将这些长期的认可和信赖转化成为深厚的属于美腕的品牌资产，我想这应该是我们直播间的独特价值所在。

记者：您如何看待品牌的长期主义？作为直播电商机构，您认为美腕的品牌长期价值应该从哪方面着手建设？

徐戌雄：品牌想要长存，企业经营者就一定要秉持长期主义，将品牌当成一项长久的事业去经营，那些投机取巧的，急功近利的企业，终究会被市场淘汰。在长期主义价值理念的支持下，直播电商机构的品牌长期价值就在于以用户的消费体验为核心，帮助用户选好产品、做好服务，谈好性价比，在这个基础上给用户提供很好的内容，帮助用户很方便地去购物。

以美腕自身为例，长期价值一方面体现在刚刚所提到的切实服务好用户，这是根本；另一方面呢，也要让用户的声音和反馈触达品牌方，如此，品牌才能在成长过程中用更短的时间，以更高的效率去不断地调整产品策略和产品特点，也让品牌的价值观、理念更加清晰、完整地触达消费者，这两者结合起来，才是直播电商机构品牌长期价值的应有之义，这也是美腕一直在不懈努力的方向。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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