新华社北京4月26日电（记者吉宁）北京海关4月26日发布消息，北京中关村综合保税区顺利通过联合验收组正式验收，成为我国首个以“研发创新”为特色的综合保税区。当日，由海关总署会同相关部委组成的联合验收组进行实地验收，认为中关村综保区范围内的基础和监管设施符合国家有关法律法规和相关规定，已具备开关运作条件。

中关村综合保税区位于北京市海淀区，规划面积0.4平方公里，产业空间66万平方米，将构建“2+2+N”保税业务谱系，以集成电路产业和医药健康产业为核心，人工智能产业和科技服务业为重点，拓展总部经济、跨境电商等N个保税服务业态。

记者在现场看到，中关村综保区取消物理围网，取而代之的是隔离绿化和高清视频监控系统，综保区的网外综合楼、海关查验区和库房等已经完工，基础设施完备。据了解，中关村综保区首期将提供10万平方米的产业空间，已签署意向入区协议的海博思创、佳讯飞鸿、纳通科技、神州泰科、思灵机器人等11家企业，将按计划有序入区。

“中关村综保区将发挥政策优势，通过培育‘保税+’新业态，鼓励区内科技创新培育新质生产力，强化区内外产业联动，持续释放国家级开放平台带动效应。”北京海关副关长冯斌说。

2023年5月，中关村综保区正式获国务院批复同意设立。2024年3月25日，中关村综保区通过预验收。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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